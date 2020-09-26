قصة إيلون ماسك المذهلة

تعرض للتنمر عندما كان طفلاً صغيراً في المدرسة، قبل أن يصبح موظفاً صغيراً في إحدى الشركات، وفي النهاية هو اليوم الرئيس التنفيذي لاثنتين من أكبر الشركات في العالم.

وما بين صواريخ الفضاء، والسيارات الكهربائية، وبطاريات الطاقة الشمسية، والمليارات التي صنعها طوال حياته، تبدو قصة إيلون ماسك درسا في كيف يمكن لبعض القواعد البسيطة، المطبقة بلا هوادة، أن تسفر عن نتائج مذهلة.

النشأة الصعبة

ولد إيلون ماسك عام 1971 في جنوب أفريقيا لعارضة أزياء وأخصائية تغذية، ماي ماسك، ومهندس كهروميكانيكي، إيرول موسك ، الذي وصفه إيلون بأنه ”إنسان رهيب“.

إيلون ماسك هو الأكبر بين أطفال والديه الثلاثة، ويحمل جنسيات ثلاث دول: جنوب أفريقيا وكندا والولايات المتحدة.

أمضى ماسك طفولته وأنفه في الكتب وأجهزة الكمبيوتر. كان صبيًا انطوائيًا، نبذه زملاؤه في المدرسة وتعرض للضرب بانتظام من قبل المتنمرين في الفصل ، حتى أصبح كبيرًا بما يكفي للدفاع عن نفسه.

في سن السابعة عشرة ، انتقل ماسك إلى كندا لدراسة الفيزياء والاقتصاد، قبل أن يتوجه إلى الولايات المتحدة في عام 1992 لمواصلة دراسته.

بعد التخرج، سافر إيلون ماسك للدراسة في جامعة ستانفورد، من أجل الحصول على شهادة الدكتوراه، لكنه لم يكد يبدأ البرنامج حتى قرر الرحيل، حيث أجّل تقديم أوراقه بعد يومين فقط من الوصول إلى كاليفورنيا، حين قرر تجربة حظه في عالم المواقع الإليكترونية الذي كان قد انطلق للتوّ، ولم يعد بعد ذلك مطلقاً لاستكمال دراسته في ستانفورد.

شركاته الأولى

كان عالم الإنترنت قد انطلق للتو في منتصف التسعينيات عندما أسس ماسك مع شقيقه ”كيمبال“ شركة Zip2، التي قدّمت أدلة السفر في المدينة لصحف مثل ”نيويورك تايمز“، و“شيكاغو تريبيون“، وجاءت ثمار العمل الشاق عندما تم بيع شركة Zip2 مقابل341 مليون دولار، وهو ما منح إيلون ماسك 22 مليون دولار.

بدأ ماسك بعد ذلك مشروع X.com، الشركة المصرفية الإلكترونية، مستغلاً 10 ملايين دولار من العائد الذي حصل عليه من بيع شركة Zip2.

بعد عام تقريباً اندمجت X.com مع منافستها Confinity لتأسيس شركة الدفع الإلكتروني الشهيرة PayPal والتي سرعان ما اشترتها شركة eBay ليحصل ماسك على ربح صاف قدره 165 مليون دولار من إجمالي الصفقة التي بلغت قيمتها 1.5 مليار دولار.

لديه المال ماذا بعد؟

منذ ذلك الحين خاطر إيلون ماسك بثروته المبكرة بالكامل لبناء شركات تركز جميعها على معالجة ما أسماها مخاطر وجودية تهدد بقاء البشرية على المدى الطويل وهي ثلاثة:

مخاطر المناخ

تهدف شركة تيسلا موتورز إلى معالجة مخاطر المناخ من خلال تسريع الانتقال إلى الكهرباء النظيفة والنقل الذي يعمل بالكهرباء.

مخاطر الاعتماد على كوكب واحد

وفقًا لماسك، فإن بقاء البشرية على المدى الطويل معرض للخطر إذا بقيت مقصورة على هذا الكوكب فقط. عاجلاً أم آجلاً ، ستنهي بعض الكوارث الاي ربما تكون نيزكًا أو بركانًا هائلًا أو حربًا نووية فترة وجودنا هنا على الأرض، لذلك أسس ماسك شركة SpaceX للسفر عبر الفضاء.

مخاطر تقادم الجنس البشري

يقول ماسك وغيره من المفكرين إن الذكاء الاصطناعي العام الخارق أكثر ذكاءً من البشر وسيشكل خطرًا وجوديًا هائلاً على مستقبل البشرية.

لهذا السبب ، شارك ماسك في تأسيس شركة OpenAI غير الربحية لتطوير ”ذكاء اصطناعي صديق“.

توفر الشركة وصولاً مجانيًا إلى نتائج أبحاث الذكاء الاصطناعي المتقدمة لنشر تلك التقنيات ومنع المجموعات القوية من احتكار الذكاء الاصطناعي العام الخارق.

العثرات والأوقات الصعبة

إيلون ماسك ليس بطلًا مثاليًا معصومًا من الخطأ. إنه مبدع رائع يتمتع برؤية وقدرة غير عادية ، لكنه أيضًا ، وفقًا لبعض الموظفين السابقين ، رجل صعب للغاية فهو يعمل نحو 100 ساعة في الأسبوع ، ويتوقع من موظفيه العمل بجنون مثله، وأحيانا يفقد أعصابه ويطردهم بسبب أخطاء بسيطة جدًا.

وفي حياته دائما ما يثير الجدل بتصرفات غريبة ومفاجئة منها على سبيل المثال تدخين الحشيش في بث مباشر عام 2018.

ورغم كل ذلك فقد تجاوزت شركتا إيلون ماسك Tesla و SpaceX هشاشة سنوات النمو المبكرة وباتتا تدران أموالا ضخمة.. ولا يوجد الآن الكثير لإبطاء إيلون ماسك بينما يسعى جاهدًا للانتشار في شوارعنا بسيارته الكهربائية وغزو الفضاء بالمركبات والصواريخ وصولا حتى إلى التواصل المباشر مع أدمغتنا بالشرائح الذكية.