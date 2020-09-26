خالد سامي يجري زراعة كبد وزوجته تكشف حالته الصحية (صور)

خضع الفنان السعودي خالد سامي لعملية جراحية، مساء الجمعة، استمرت حتى ساعات الصباح الأولى من اليوم السبت، حيث أجرى زراعة كبد، بعدما كان يعاني من تليفه منذ أكثر من عام ونصف العام.

وجرت الجراحة في مستشفى الحرس الوطني بالرياض، فيما أكدت زوجته السعودية عائدة العتيبي أن الجراحة تكللت بالنجاح، حيث من المقرر أن يخوض فترة تأهيل في المستشفى، تتبعها فترة نقاهة لإتمام التعافي.

وغردت عائدة العتيبي عبر حسابها في موقع ”تويتر“ قائلة: ”الحمد لله المتفضل على عباده الكريم الرحيم العظيم سبحانه، اللهم لك الحمد حمدً كثيرًا، تم بحمدالله نجاح عملية زوجي خالد سامي.. وأسأل الله أن يطيل في عمره، والحمد لله“.

الحمد لله المتفضل على عباده الكريم الرحيم العظيم سبحانه،اللهم لك الحمد حمدً كثيرًا تم بحمدالله نجاح عملية زوجي #خالد_سامي وأاسأل الله أن يطيل في عمره، والحمدلله.

￼ — عائده العتيبي (@AidahAlotaibi) September 26, 2020

وعبرت زوجة خالد سامي في تغريدة أخرى عن سعادتها بذهاب الألم الذي كان يعانيه زوجها طيلة الأشهر الماضية، خاصة وأن تلك الجراحة تأجلت كثيرًا بسبب جائحة كورونا وتوقف المستشفيات بالمملكة عن إجراء أية جراحة خلال فترة شدة الفيروس، فقالت: ”#خالد_سامي ذهبَ التعب وجاء الفرح“.

ونشرت عائدة العتيبي صورة لزوجها خالد سامي، شكرت من خلالها الطبيب الذي أجرى له العملية الجراحية بشكل خاص وأطباء وطبيبات السعودية بشكل عام.

وكتبت العتيبي قائلة: ”وبعد فضل الله سبحانه، أشكر الدكتور وائل العوهلي.. الرجل الأول وراء نجاح العملية.. أطباؤنا وطبيباتنا السعوديون بكم نفخر، علم وخُلق وتواضع ومهارة وإتقان ربي يبارك لنا فيكم.. شكرًا لكل من ساندني بالدعاء والسؤال #خالد_سامي“.

الحمد لله المتفضل على عباده الكريم الرحيم العظيم سبحانه،اللهم لك الحمد حمدً كثيرًا تم بحمدالله نجاح عملية زوجي #خالد_سامي وأاسأل الله أن يطيل في عمره، والحمدلله.

￼ — عائده العتيبي (@AidahAlotaibi) September 26, 2020

ونشر الفنان والملحن السعودي فهد العبدالله صورة خالد سامي، للحظة دخوله غرفة العمليات لإجراء الجراحة، وذلك من خلال تغريدة له في حسابه على موقع ”تويتر“، وطالب جمهوره ومحبيه بالدعاء له.

وكتب فهد العبدالله قائلًا: ”الآن الفنان خالد سامي في غرفة العمليات لزراعة الكبد في مستشفى الحرس بالرياض.. دعواتكم يا أحبة لا حرمنا الله منكم“.

ودوّن الملحن السعودي تعليقًا على ذات التغريدة تضمن الصورة التي شهدت لحظة دخول خالد سامي غرفة العمليات، وقال: ”صورة الحبيب الغالي خالد سامي قبل دخوله للعملية“.

صورة الحبيب الغالي #خالد_سامي قبل دخوله للعملية pic.twitter.com/oMJpNhha0E — فهد العبدالله (@fahdalabdullh) September 25, 2020

وجاء ظهور خالد سامي وهو بحالة معنوية مرتفعة، حيث كان يشير بإصبعه بعلامة الإعجاب وهو يرقد على سرير الشفاء لحظة تجهيزه لإجراء العملية، كما كان يرتدي ملابس المريض الخاصة بالعمليات وكمامة.