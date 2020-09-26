أول ظهور لليوتيوبر أحمد حسن وزوجته زينب بعد إخلاء سبيلهما (صورة)

فاجأ اليوتيوبرز المصري أحمد حسن وزوجته زينب، الجمهور بعودتهما للتفاعل مجددًا عبر حساباتهما في مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك في أول ظهور لهما بعد إخلاء سبيلهما من تورطهما في قضية اتجار بالبشر على خلفية مقلب ”مخيف“ لطفلتهما الرضيعة.

ونشر أحمد حسن، عبر حسابه في موقع ”إنستغرام“ صورة جمعته بزوجته زينب ظهرت فيها الأخيرة وهي مرتدية للحجاب، حيث ارتدته مرة أخرى بعد أن كانت تخلت عنه قبل أكثر من عامين.

https://www.instagram.com/p/CFkMZ8JhRl0/

وكان آخر تفاعل لأحمد حسن وزينب عبر ”السوشال ميديا“ منتصف وأواخر أغسطس الماضي قبل القبض عليهما بأيام، على إثر انتشار مقطع فيديو لهما يوضح طريقة الرعب التي عاشته طفلتهما وتسبب في حبسهما يومين على ذمة التحقيقات قبل الإفراج عنهما.

وكان قد أمر النائب العام المصري في الـ18 من سبتمبر الجاري بإخلاء سبيل أحمد حسن وزوجته زينب، إذا سددا ضمانًا ماليًا، قدره 40 ألف جنيه مع تكليف المجلس القومي للطفولة والأمومة باستمرار متابعة حالة ابنتهما.