إلغاء حفل عمرو دياب في اليوم الوطني للسعودية

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أعلن الفنان المصري عمرو دياب، تأجيل حفله ضمن فاعليات اليوم الوطني للسعودية، والذي كان من المقرر إقامته السبت، في ختام الاحتفالات. ونشر "دياب"، عبر حسابه الرسمي