بعد غياب طويل.. الفنانة أمل عباس تظهر على كرسي متحرك (فيديو)

ظهرت الفنانة الكويتية أمل عباس، بعد غياب طويل استمر عامين عن مواقع التواصل الاجتماعي أو وسائل الإعلام، حيث تداول رواد التواصل الاجتماعي مقطع فيديو كانت تجلس فيه على كرسي متحرك، وفيما يبدو تعافت إلى حد كبير من مرضها.

وكانت أمل عباس تعاني من أمراض في القلب وتجمع دموي في الظهر، وأجرت على إثر ذلك عمليتين جراحيتين جعلتاها تلازم منزلها وزيارة المستشفيات إلى أن تعافت، رغم جلوسها على كرسي متحرك.

ووجهت أمل الشكر لطبيبها الذي قام على على علاجها ويُدعى ”عيسى عباس“.

وقالت: ”دكتور عيسى عباس واكد من محافظة القريات تسلم راسك ما قصرت.. إنك وقفت معاي وقفة رجال يعطيك ألف عافية.. والله العظيم إنك تستاهل كل خير وتستاهل إنك تنحط على الراس من فوق.. وايد وايد أحبك وأحترمك مشكور مشكور“.

وتفاعل ناشطون مع ما كتبت أمل، فقال أحدهم: ”هي من فتره طلبت مساعدات علشان علاجها ممكن ساعدها الله يشافيها ويعافيها“، فيما أشار آخر إلى أنها شكرت طبيبًا من محافظة القريات وهي إحدى محافظات المملكة العربية السعودية، فقال: ”هذي وش جاب القريات لها.. لا والأوضاع كورونا ومالقت غير القريات ماظنتي أنها قرياتنا هذي“.

وكانت قد قالت الفنانة الكويتية أمل عبّاس، إنها تمر بحالة صحية لم يمر بها أحد، لافتة إلى أنها أصبحت غير قادرة على المشي بشكل جيد على قدمها، منذ بدء رحلة علاجها في الهند وحتى نهايتها.

وقالت أمل عباس، لصحيفة ”الراي“ المحلية، إنها عادت إلى منزلها من الهند منذ شهر تقريبًا، ومكثت في مستشفى الطب الطبيعي والتأهيل الصحي في الكويت لمدة 4 أشهر.

وأردفت أمل عباس أنها تخضع لجلسات تدليك يومية باستخدام الزيت من خلال ممرضة خاصة أحضرها لها أولادها، مضيفة: ”بدأت أشعر نوعًا ما بالحياة مجددًا في قدمي“.

يذكر أن أمل عباس، أجرت عملية جراحية لتغيير الصمام، وأخرى في الظهر لإزالة كتلة دم في العمود الفقري، ما أثر على النخاع الشوكي، وتسببت لها بالشلل، بعد إجراء الجراحة مباشرة.