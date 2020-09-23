وفاة المغنية الفرنسية "جولييت غريكو...

توفيت المغنية الفرنسية الشهيرة ”جولييت غريكو“ عن عمر يناهز 93 عامًا، بعدما غنت لأكبر الأسماء الفرنسية في الكلمة واللحن ”كجاك بريل“.

و“جولييت لافايشين“، وهو اسمها الحقيقي، من مواليد مدينة مونبولييه سنة 1927 من أب شرطي، اعتقل الألمان والدتها سنة 1943 ونقلوها إلى سجن ”رافتنسبروك“ الخاص بالنساء في ألمانيا؛ لأنها كانت عضوا نشيطا في حركة المقاومة الفرنسية، فيما تم وضع ابنتها في سجن ”فرين“ بضواحي باريس لصغر سنها.

وبمجرد الإفراج عنها، توجهت جولييت إلى باريس حيث تعرفت إلى كبار الوسط الثقافي وقتها، كالكاتب والشاعر ”بوريس فيون“، والموسيقي ”ماكس ديفيس“.

وفي العام 1949 بدأت مسيرتها كمغنية، وفي نفس السنة عرض عليها الأديب والمخرج ”جون كوكتو“ دورا مهما في فيلم ”أورفيه“، أصدرت ألبومها الأول سنة 1951 بعنوان ”Je suis comme je suis“ (أنا كما أنا).

تعاملت غريكو طيلة مسيرتها الفنية مع أكبر الأسماء في مجال الأغنية، ثم تعاملت بعدها مع الشباب، ويعتبرها الفرنسيون نجمة من العيار الثقيل، وحصلت على العديد من الأوسمة الشرفية.

وتزوجت خلال حياتها مرتين، من النجم الفرنسي ميشيل بيكولي، ثم من الملحن وعازف البيانو جيرارد جوانست، كانت لها ابنة واحدة توفيت في العام 2016.

وتميزت جولييت غريكو بطلة وحضور قويين، وتابعها عشاق الأغنية الفرنسية لسنوات على مسارح العالم، وهي ترتدي فساتين سوداء وكحلا أسود في عينيها؛ لأنها تعتبر أن جمهورها يحبها من أجل صوتها.