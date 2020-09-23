هالة صدقي تكشف تطورات قضية إنكار نسب طفليها

كشفت الفنانة المصرية، هالة صدقي، آخر تطورات قضية إنكار نسب طفليها إليها والتي كان رفعها ضدها زوجها سامح سامي.

وكتبت هالة، عبر حسابها الرسمي على ”إنستغرام“، تفاصيل القضية قائلة ”أمس تم إلغاء القضية المشينة والمهينة لي ولأطفالي من الزوج المحترم لعدم دخول محاميه للقاعة بعد التأكد من حضورنا ومعنا كل الأدلة والبراهين على كذبه وادعائه“.

وأضافت ”تكرم القاضي بتأجيل القضية إلى آخر الرول لإصراري على تكملة القضية وألغيت القضية لكنه نجح في التشهير“.

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وكانت هالة أعلنت أخيرا أنها تقدمت ببلاغ للنائب العام ضد زوجها سامح سامي ومحاميه صالح السقا الذى ”شهّر بها“، وكذلك قدمت بلاغا ضد المواقع التي نشرت أخبارا مغلوطة عنها وبلاغا ضد الصحافي محمد ضاحي.

وأضافت أن ”كل ما ذكره زوجها عنها أخيرا فى حديثه فى أحد البرامج كلام ليس له أساس من الصحة، والذى تضمن أنها ليس لديها القدرة على الإنجاب وسامو ومريم ليسا ابنيها“.

وقالت الفنانة هالة صدقي إنها احترمت اختيار زوجها أنه يريد السفر إلى أمريكا لكن رفضت أن تسافر معه، وتحملت 5 سنوات ”إهانات وسباب“ على فيسبوك، لكن آنَ الوقت لكي تتحدث ولن تتنازل عن حقها، وفق تعبيرها.

وكانت هالة صدقي أنجبت من زوجها سامح سامي، طفلين توأمين، يبلغان من العمر الآن 10 سنوات.

يذكر أن هالة صدقي تشارك خلال الفترة الحالية في بطولة مسلسل ”ليه لأ“، الذي يعرض على منصة ”شاهد“ الإلكترونية، وهو من بطولة أمينة خليل، هاني عادل، شيرين رضا، عمر السعيد، صدقي صخر، مريم الخشت، هالة صدقي، محسن محيي الدين، وعمر الشناوي.