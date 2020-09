بعد فوزه بجائزة إيمي.. نتفليكس تلغي عرض "Dark Crystal" بعد موسم واحد

أعلنت شركة ”ديدلاين هوليوود“ أن الموسم الثاني من مسلسل الدمى الخيالي ”The Dark Crystal: Age of Resistance“، قد تم إلغاء عرضه بواسطة منصة الترفيه الأمريكية ”نتفليكس”.

والمسلسل يتناول ملحمة خيالية مقتبسة من سلسلة سابقة لفيلم Jim Henson لعام 1982، ويحكي قصة مجموعة من المخلوقات الأقزام، الذين اكتشفوا أن أسيادهم الأشرار يخططون لاستهلاك طاقة حياة رعاياهم عبر الظلام من أجل حياتهم.

تم عرض المسلسل بمزيج من دمى هنسون-إسك والتأثيرات الرقمية، وتصدره مجموعة من النجوم، بمن في ذلك ناتالي إيمانويل، غوغو مباثا الخام، وشزاد لطيف.

وجاء قرار الإلغاء بعد ساعات فقط من فوز المسلسل بجائزة إيمي الأولى لأفضل مسلسل للأطفال.

ففي بيان، قالت المنتجة التنفيذية ليزا هينسون: ”الفريق الذي يقف وراء العرض ممتن لشركة نتفليكس، لثقتها في عرض هذه السلسلة الطموحة؛ نحن فخورون جدًا بعملنا في عصر المقاومة، والإشادة التي تلقاها من المعجبين والنقاد، حيث حصلنا مؤخرًا على جائزة إيمي لبرنامج الأطفال المتميزين“.

وأضافت: ”يمكننا أن نؤكد أنه لن يكون هناك موسم ثانٍ من الملحمة الخيالية “ The Dark Crystal: Age of Resistance“، نحن نعلم أن المعجبين متحمسون لمعرفة كيف ينتهي هذا الفصل من الملحمة The Dark Crystal، وسنبحث عن طرق أخرى لسرد المزيد من هذه القصة في المستقبل“.

من جهته، قال المتحدث باسم نتفليكس: نحن ممتنون للغاية لإحياء ملحمة “ The Dark Crystal: Age of Resistance وللجماهير في جميع أنحاء العالم، وممتنون للمنتجين التنفيذيين ليزا هينسون وهالي ستانفورد، ولويس ليتيرييه، بالإضافة إلى الكتاب والممثلين وطاقم العمل على عملهم المتميز، وسعدنا بحصولهم على جائزة إيمي“.