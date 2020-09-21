أغرب اللحظات التي شهدها مهرجان إيمي الافتراضي 2020 (فيديو وصور)

فرضت جائحة كورونا العديد من القيود على المناسبات والأحداث الفنية، ومن ضمن هذه الأحداث الهامة مهرجان توزيع جوائز إيمي في دورته الـ 72 والذي أقيم هذا العام بشكل افتراضي بسبب قواعد التباعد الاجتماعي التي يتبعها العالم الآن للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

ونشرت مجلة ”ماري كلير“ البريطانية، عن أغرب اللحظات التي شهدها المهرجان هذا العام ومنها:

البدلات الرسمية

في محاولة من إدارة مهرجان إيمي لعام 2020 لتوفير إجراءات الأمان في ظل الوباء الحالي، ارتدي المذيعون البدلات الطبية الواقية بدلًا من البدلات الرسمية حتى يلتزموا بالإجراءات الوقائية عند تسليم الجوائز للفائزين.

جينيفر أنيستون

قررت النجمة الأمريكية جينفر انستون والمذيع التليفزيوني جيمي كيميل إشعال النار في المظروف المكتوب فيه اسم الفائز بإحدى الجوائز كإجراء احترازي، وعندما حاولا إخماده لم تنطفئ النار بسهولة وبعدها استخدمت جينيفر أنيستون مطفأة الحريق لإخماد النار.

معقم اليدين

لضمان تعقيم الأيدي والالتزام بإجراءات النظافة والتطهير، وضع القائمون على المهرجان معقد للأيدي على شكل جائزة من جوائز مهرجان إيمي.

حيوان الألبكة

أثناء تقديمه لجائزة إيمي لأفضل كتابة متميزة، اصطحب الممثل الأمريكي راندال بارك بجانبه حيوان ألبكة الذي يشبه الجمل دون تحديد سبب أو هدف معين من فعل ذلك.

الصمت التام

هذا العام شهد مهرجان جوائز إيمي الصمت التام فلا يوجد حضور أو متفرجين لذلك نكات المذيع الأمريكي جيمي كيميل كانت تقابل بالصمت التام وغياب الضحكات المعتادة في مثل هذا الوقت من العام وقامت إدارة المهرجان لتعويض غياب الجمهور بعرض صور متداخلة للجمهور في العام الماضي و ردود أفعالهم واصوات ضحكاتهم.

الفيديو الساخر لرامي جمال

نشر الممثل الأمريكي رامي جمال مقطع فيديو ساخر عبر الإنستغرام لرجل يرتدي بذلة وقائية كالتي يرتديها موزعي الجوائز داخل المهرجان ويحمل جائزة إيمي ويلوح له من خارج النافذة ويأخذ الجائزة ويذهب بعيدًا وارفق بالفيديو تعليق قائلًا “ عندما تخسر ولا تحصل على جائزة إيمي ”.