ديانا كرزون تشارك متابعيها لحظات من شهر العسل (فيديو وصور)

نشرت الفنانة الأردنية #ديانا كرزون الصور الأولى من شهر العسل الذي تقضيه مع زوجها الإعلامي #معاذ_العمري، في وادي رم جنوب #الأردن بأحد المخيمات الحديثة المعمولة على شكل القباب المريخية. . . #ارم_نيوز #الاردن #مشاهير #زواج #شهر_عسل #الوسط_الفني #jordan