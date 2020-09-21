ديانا كرزون تشارك متابعيها لحظات من شهر العسل (فيديو وصور)

حرصت الفنانة الأردنية ديانا كرزون على مشاركة متابعيها بعض اللحظات من شهر العسل الذي تقضيه برفقة زوجها الإعلامي معاذ العمري.

واختار الزوجان قضاء شهر العسل في مناطق سياحية داخل الأردن، في ظل القيود التي يفرضها فيروس كورونا على السفر.

ونشرت ديانا عبر حسابها في إنستغرام، مقاطع فيديو تجمعها مع زوجها وهما في منطقة وادي رم جنوب المملكة، وتحديدا داخل أحد المخيمات الحديثة المصممة على شكل ”القباب المريخية“.

كما نشرت الفنانة الأردنية، أمس الأحد، على ”تويتر“ وعلى حسابها في سناب شات، صورتين برفقة زوجها أثناء تناولهما الطعام.

وكانت الفنانة الأردنية ديانا كرزون وزوجها الإعلامي معاذ العمري، قد احتفلا بزفافهما الإثنين الماضي، في حفل اقتصر على حضور عدد قليل من العائلتين في ظل القوانين التي تمنع التجمعات لمكافحة انتشار فيروس كورونا.