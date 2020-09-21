وفاة الفنان الجزائري حمدي بناني بسبب كورونا

أفادت وسائل إعلام جزائرية صباح اليوم الإثنين بوفاة الفنان حمدي بناني، أحد أعمدة موسيقى المألوف في البلاد، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

ودخل الفنان الراحل، الذي يحظى بشعبية واسعة في الجزائر، قبل أيام إلى مستشفى عنابة، شرقي البلاد، بعد تعرضه لوعكة صحية.

وقال نجل الراحل لوسائل إعلام جزائرية، إن والده لم يكن يعاني من أي مرض مزمن، وتم إدخاله إلى المستشفى عقب ارتفاع درجة حرارته.

وسيوارى جثمان الراحل الثرى بمقبرة سيدي عيسى بعنابة، بعد عصر اليوم الإثنين.

وولد حمدي بناني الملقب بـ“الملاك الأبيض“، نسبة إلى كمانه الأبيض الذي يرافقه دائما، سنة 1943 بمدينة عنابة (شرق الجزائر)، واشتهر بأدائه لأغنية المألوف العنّابي.

واهتم الراحل بالفن والغناء حين كان عمره لا يتجاوز 16 سنة، حتى اكتشف صوته خاله الفنان محمد الكورد.

وذاع صيت بناني بعد استقلال الجزائر، وكانت باكورة أعماله أغنيته ”يا باهي الجمال“ التي نال عليها جائزة الغناء الأولى، في إحدى المسابقات الفنية.

ومن بين أشهر أغانيه ”عدالة يا عدالة“ و“محبوبتي“ و“يا ليلي يا ليلي“ و“جاني ما جاني“ وغيرها، واستطاع من خلال نحو 30 أغنية وضع بصمته على أغنية المألوف.