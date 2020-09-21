سارة دندراوي تتحدى صحيفة سعودية لإثبات صحة "تزويج سيدة لزوجها" (فيديو)

شككت الإعلامية السعودية في قناة ”العربية“، سارة دندراوي، بتفاصيل قصة كانت صحيفة ”الوطن“ السعودية قد نشرتها وتناقلتها وسائل إعلام محلية وعربية مختلفة عن قيام سيدة بتزويج زوجها من أخرى والتكفل بمصاريف الزواج.

وقالت ”دندراوي“ عبر برنامج ”تفاعلكم“ إن القصة التي نشرتها ”الوطن“ ذكرت فيها أن سيدة من جازان، قامت بتزويج زوجها من أخرى، بل وتكفلت بمصاريف الزواج، حيث حجزت لهما بأفخم الفنادق، وقامت بإهدائهما ”آيفون“ مطلي بالذهب، وشاركت في تأثيث منزلهما.

القصة ما دخلت مخي أبدا!

زوجة تزوج زوجها! قصة ما تدخل المخ!!! https://t.co/mb5SyWuYWv — سارة دندراوي (@SarahD) September 20, 2020

وعبرت الإعلامية السعودية عن استخفافها بتفاصيل القصة، مبينة أنها مبالغ فيها، متسائلة إن كانت ”توجد نساء كذلك بالفعل“، لافتة إلى أن مثل هذه القصص تتكرر كثيرا عبر مختلف وسائل الإعلام، لكن دون ذكر أي أسماء لأصحابها أو شهود عليها أو أدلة.

وأعلنت ”دندراوي“ تحديها لزملائها في صحيفة ”الوطن“ أن يثبتوا بالفعل مصداقية القصة التي نشروها.

ووفق القصة التي نشرتها الصحيفة، فإن قائدة مدرسة في جازان طلبت من زوجها السفر إلى خميس مشيط بدعوى إصابة أخيها بحادث، وفي منتصف الطريق أبلغته بأنه بالفعل وقع حادث لأخيها لكنه بخير، وأن غايتها من السفر اختيار عروس له لتزويجه منها.

وقامت السيدة بمساعدة زوجها في دفع تكاليف الزواج من تجهيزات ذهب وخلافه، وبتاثيث منزله الجديد، وحجزت لهما بأفخم فندق بخميس مشيط، وأهدتهما هاتفا جوالا مطلي بالذهب.

وبحسب الصحيفة، فإن السيدة بررت إقدامها على هذه الخطوة بـ“حبها لزوجها ومواقفه النبيلة معها“.