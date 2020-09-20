ميريام فارس تؤكد التزامها بالحجر الصحي منذ 8 أشهر

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فاجأت الفنانة اللبنانية ميريام فارس، جمهورها، بإعلانها أنها ملتزمة بالحجر الصحي منذ بداية أزمة انتشار فيروس كورونا وحتى الآن. وقالت ميريام فارس عبر صفحتها