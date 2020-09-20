المنشد أحمد العديم يهاجم قناة "بداية" بعد سنوات من مغادرتها

هاجم المنشد ومغني الشيلات (نوع من الغناء الشعبي) السعودي، أحمد العديم، يوم السبت، قناة ”بداية“ السعودية الخاصة بعد سنوات من ظهوره عليها وتحوله لأحد المشاهير في المملكة، واصفاً إياها بقناة ”التصنع.

وظهر العديم عبر حسابه في ”سناب شات“ ليروي أحد المواقف التي صادفته في القناة قبل نحو أربع سنوات خلال مشاركته ببرنامجها الشهير ”زد رصيدك“، ليقول إن القناة معروفة بالتصنع، وأن المشاركين فيها يتصنعون الالتزام بما في ذلك عدم سماع الأغاني وعدم التدخين بينما يظهرون بوجه آخر بعد انتهاء البث.

ونشر المنشد والمغني الشاب، مقطع فيديو لمشاركته مع عدد من الشبان في برنامج ”زد رصيدك“ وقد تجمعوا للاستماع لانشودة جديدة حينها، للمنشد هيثم الملحاني، ليظهر العديم متأثراً بكلماتها التي تدور حول اليمن.

وقال العديم في شرحه عن الفيدو، إن المشرف على القناة آنذاك، سامي الجعوني، طلب منه أن يظهر باكياً ومتأثراً خلال عرض الأنشودة، مقابل منحه 30 ألف ريال، قبل أن يماطل الجعوني في منحه إياها بعد أن أدى الدور المطلوب منه.

الله يشفيه ما احد درى عنه يرجع يسب على باله احد بيضيفه👎🏻 #احمد_العديم_قناه_بدايه — أعقل وحده (@sahh150) September 19, 2020

ووجد حديث العديم ردود عديدة من قبل متابعيه في ”سناب شات“، قبل أن ينضم مغردون في تويتر للتعليق على ذلك الموقف وسط ردود فعل متباينة جمعها الوسم “ #احمد_العديم_قناه_بدايه“.

يوووووووه شكله اول ماطلع منها نام وتوه يصحى الحين 😞 ! خلاص القناه مقفله وش تبغى الحين ؟؟ ما ينفع كلامك #احمد_العديم_قناه_بدايه — ji_6913 (@ji_6913) September 19, 2020

وتنتمي القناة، لما يعرف باسم ”تلفزيون الواقع“، وكانت تحظى بنسب مشاهدة عالية بحسب القائمين عليها، لكنها تعرضت لعقوبات من وزارة الإعلام وتم إغلاقها بسبب إبلاغ أحد المتسابقين في برامجها بوفاة والده على الهواء مباشرة، قبل ان تعود للبث مجددًا، أواخر العام الماضي بعد نحو عام ونصف العام من التوقف.

وتختلف قناة ”بداية“ عن قنوات “تلفزيون الواقع“ التي تبث برنامجًا واحدًا بشكل مباشر طوال ساعات اليوم، بكونها قناة محافظة من خلال طبيعة برامجها، التي تمنع مشاركة النساء فيها، أو بث الأغاني.

وحقق برنامجها ”زد رصيدك“ بنسخه المتوالية كل عام، نسب مشاهدة كبيرة، لكنها كثيرًا ما أثارت الجدل بين مؤيدين يعتبرونها متوافقة مع طبيعة المملكة المحافظة، ومعارضين يتهمونها باستغلال الطابع الديني للقناة لجذب جمهور كبير وتحقيق أرباح كبيرة، وتجاهل الكثير من المخالفات وبعض تصرفات المشاركين.