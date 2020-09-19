بعد احتفالها بعيد ميلادها.. صالح الجسمي يتهم مريم حسين بالاستهتار ويطالب بمحاسبتها

عبر الإعلامي الإماراتي صالح الجسمي عن غضبه الشديد من حالة الاستهتار لدى البعض في الإمارات، نظرًا لتنظيمهم حفلات دون مراعاة للإجراءات الاحترازية لتجنب الإصابة بفيروس كورونا، في إشارة على ما يبدو للفنانة المغربية مريم حسين، التي أقامت حفلًا في عيد ميلادها، دون أن يذكرها بالاسم.

وقال ”الجسمي“ عبر مقطع فيديو نشره من خلال تطبيق ”سناب شات“: ”يمكن أنتم تلاحظون أن هنالك ارتفاعًا في إصابات كورونا في الإمارات خلال الفترة الأخيرة.. الدولة ليست مقصرة.. لكن بعض الناس مستهترون.. وعلى مدى اليومين الفائتين واحدة من مشاهير السوشال ميديا تقيم حفلًا لعيد ميلادها بتجمع كبير.. لا كمامات، ولا تباعد اجتماعي، ولا أي شيء.. ضاربة بعرض الحائط كل القوانين والتعليمات“.

وتابع:“عندي تساؤل: هذه الإنسانة إلى متى ستتمادى، وإلى متى ستظل معفاة من المساءلة، وإلى متى سنسكت عنها؟.. لابد أن نضع لها حدًا، رجاءً على الجهات المعنية أن تتصرف مع هذه الإنسانة“، مطالبًا بمحاسبة الأشخاص الذين نظموا حفلات مخالفة للإجراءات الاحترازية.

وكان الإعلامي صالح الجسمي، قد تسبب بحبس مريم حسين العام 2018 بسبب فيديو خادش لها في دبي مع مغنٍ أمريكي، حيث قضت محكمة الجنح في دبي حينها بحبسها شهرًا يليه الإبعاد عن الدولة بتهمة ”هتك عرض بالرضا“.

واشتعلت الأزمة بين مريم حسيـن و صالح الجسمي، بعد ذلك في مناسبات عدة، وتبادلا الاتهامات في أكثر من مناسبة.