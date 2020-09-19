ملكة كابلي تعتذر لزوجها أحمد السالم وتصالحه بعد جدل خيانته لها (فيديو وصور)

اعتذرت الفاشينيستا السعودية ملكة كابلي، لزوجها الكويتي المشهور أحمد السالم، عقب مرور أسبوع على إثارة الجدل بشأن اتهامات وجهت إليه بشأن خيانته لها.

وشاركت ملكة كابلي الجمهور عبر حسابها في تطبيق ”سناب شات“ تفاصيل مبادرتها للتصالح مع زوجها أحمد السالم، حيث ظهر في المقطع باقات كثيرة من الزهور الحمراء وبطاقات الاعتذار.

وتداول رواد التواصل الاجتماعي تلك المقاطع على نطاق واسع حتى أصبحت ملكة كابلي متصدرة للترند السعودي، بعدما أظهرت رغبتها في تجديد العلاقة مع زوجها.

وقالت ملكة كابلي التي كانت تلمح لتعرضها للخيانة من زوجها أحمد السالم ونيتها الانفصال عنه، في رسائل جاءت على لسانها ولسان طفلتهما الصغيرة ”قمر“: ”تعالى نور البيت.. بابا ارجع البيت.. بحبك.. آسفة.. بموت فيك.. ما عاش اللي يزعلك.. بابا طلعلي أسنان.. سامحني.. سيد الرجال“.

#ملكه_كابلي بعد ان كانت ملكة كابلي -من مشاهير السناب- تلمح لتعرضها للخيانة ونيتها للانفصال عن زوجها احمد السالم؛ قامت اليوم بارسال باقات الورد ورسائل الاعتذار رغبةً في تجديد العلاقة. pic.twitter.com/5pCVAiftmM — وش سالفة الهاشتاق؟ (@AbtTrend) September 19, 2020

وظهر في مقطع الفيديو زوجها أحمد السالم، وهو جالس بين باقات الزهور يبدي ابتسامة تدل على قبوله للاعتذار، بينما علق على حسابه في تطبيق ”سناب شات“ قائلا: ”ياريت كل شي يحله الورد.. كل شي فيني متلخبط“.

بعد الهوشه .. بخمس دقايق pic.twitter.com/VBplbMtX08 — ‏هيئة المشاهير (@no_oo51) September 18, 2020

وكان أحمد السالم قد وثق مقطع فيديو عبر حسابه في تطبيق ”سناب شات“ تحدث فيه عن خلافه مع ملكة كابلي، مؤكدا أن خلافا وقع بينهما بالفعل، ولكنه لم يصل للخيانة نهائيا، لافتا إلى أنها بالغت في رد فعلها.

وأوضح أنه يتفهم حالة الحزن التي ظهرت عليها ملكة كابلي، موضحا أنه متأكد بأنها لم تقصد، وتابع: ”بالفعل وقع خطأ صغير وبسببه لم تأخذ حقها وحدها بل إن الخليج كله أخذ حقها لأن جميعه أصبح يهاجمني“.

وعبر السالم عن غضبه من التعليقات السلبية والمسيئة التي كان في بعضها تنمر عليه، موضحا أن هذا أغضبه أكثر من رغبته في تبرير سبب الخلاف.

زوج #ملكه_كابلي قبل يومين ينفي سالفة الخيانة والان يبرر .. ! pic.twitter.com/gSqMolQEZq — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) September 16, 2020

وجاء خلاف ملكة كابلي وأحمد السالم بعدما نشرت الأولى مقطع فيديو عبر حسابها بـ“سناب شات“ وهي تقود سيارتها على أنغام أغنية ”حبكم بعد ميفيد“ للفنانة اللبنانية ديانا حداد، ودونت عليها تعليقا بقولها: ”الغشاش والكذاب يسوي فضل لو غاب“.

وتركت ملكة كابلي رسائل غامضة فكتبت: ”لا بأس إن خذلتني فأنا خذلت نفسي باختيارك“، معقبة برسالة أخرى: ”ليتني لم أخبر أحد عنك لكي تبقى الخيبة بيني وبينك“، وفي رسالة ثالثة لها قالت: ”خليك مع الرخيص.. أنا غالي عليك“.

في المقابل، رد أحمد السالم برسائل غامضة أيضا قبل أن يوضح الأمر لاحقا فكتب: ”اللي ما يعدك راس مال.. ما تعده رفيج“، ثم نشر صورة لابنته الصغيرة التي أطلق عليها اسم ”قمر“، وعلق موجها رسالة لها فقال: ”يا أحلى شيء وأغلى شيء“.

وتزوجت ملكة كابلي من الكويتي أحمد السالم، ولهما طفلة أطلقا عليها اسم ”قمر“، وتعتبر ملكة من الشخصيات النشطة جدا على مواقع التواصل الاجتماعي، وتشكل هي وزوجها ثنائيا مثيرا للجدل، خاصة أنهما يشاركان تفاصيل حياتهما الخاصة باستمرار.