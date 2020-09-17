محكمة مصرية تؤيد براءة أحمد عز بقضيته مع شقيقة الفنانة زينة

أيدت محكمة في مصر، حكم براءة الفنان أحمد عز من تهمة التعدي على الفنانة زينة وشقيقتها داخل أحد الفنادق بمدينة العلمين.

وكتب المحامي أشرف عبدالعزيز، عبر صفحته الرسمية على موقع ”فيس بوك“: ”مبروك للفنان أحمد عز جنح مستأنف العلمين تأييد البراءة، والحكم على الآخرين بالغرامة عشرة آلاف جنيه وتعويض مدني مؤقت عشرة آلاف جنيه لصالح عز“.

وتعود وقائع القضية إلى العام الماضي، عندما شهد أحد الفنادق بمنطقة الساحل الشمالي بمحافظة مطروح المصرية، تبادلًا للشتائم بين الطرفين، وحرر الفنان أحمد عز محضرًا في شرطة السياحة اتهم فيها زينة وشقيقتها بسبه وقذفه أثناء جلوسه بالفندق وأدلى بأقواله في النيابة آنذاك.

وحررت شقيقة زينة أيضًا محضرًا اتهمت فيه ”عز“ بالسب والقذف وقدم كل منهما أدلته للنيابة أثناء التحقيق معهما، وأخلت النيابة سبيلهما واستمرت التحقيقات حتى انتهت إلى قرار إحالتهما للمحاكمة أمام الجنح بتهمة السب والقذف، وصدر حكم ببراءة عز، وتم تأييده يوم الخميس.