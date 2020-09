بعد فيديو التبول على جائزة "غرامي".. " تويتر" يحظر كاني ويست من التغريد‎

حظر كاني ويست من التغريد على موقع التواصل الاجتماعى ”تويتر“ لمدة 12 ساعة بعد مشاركة مقطع فيديو له وهو يتبول على إحدى جوائز غرامي.

لم يكن مغني الراب البالغ من العمر 43 عاما غريبا على تصدر عناوين الصحف بأسلوبه المثير للجدل على وسائل التواصل الاجتماعي، لكنه وصل إلى مستوى جديد من الجدل عندما شارك مقطع فيديو ”مقزز“ يوم الأربعاء.

وأفيد أن مغنى الراب المضطرب قد فعل هذا كجزء من نزاع مستمر ضد شركات Universal و Sony لمحاولة استرداد حقوق الموسيقى الخاصة به.

ونشر مغني الراب الفيديو على ”تويتر“ بعد ظهر الأربعاء، يظهر أحد جوائز غرامي موضوعة داخل مرحاض، ويقوم بالتبول عليها.

وعلق ويست على المقطع قائلا: ”ثق بي… أنا لن أتوقف“ مشيرا إلى محاولته الحالية لاسترداد حقوق التأليف والنشر لأغانيه الأصلية.

في الوقت نفسه، لم تمر خطوة كاني بشكل جيد مع المسؤولين في ”تويتر“ الذين اتخذوا إجراءات ومنعوا النجم من استخدام الموقع لمدة 12 ساعة بعد أن نشر الفيديو.

ووفقا للممثل ريك فوكس، تم منع ويست من استخدام موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“ لمدة 12 ساعة.

My friend @kanyewest wants you all to know that he was kicked off of @Twitter for 12 hours

— Rick Fox (@RickFox) September 17, 2020