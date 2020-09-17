ثمنه 6 دولارات.. بيع تاج بلاستيكي ارتداه مغني الراب "بيغي"‎ بمبلغ خيالي (صور)

المصدر: ا ف ب

بيع تاج بلاستيكي كان سعره الأصلي لدى شرائه من المتجر 6 دولارات فقط، بمبلغ 594,750 دولار، خلال مزاد علني نظمته دار ”سوذبيز“ في نيويورك.

ويعود السبب إلى بيع التاج بهذا السعر الضخم، رغم كونه من البلاستيك، إلى أن مغني الراب الأمريكي نوتوريوس بي.آي. جي ”بيغي“ اعتمره خلال جلسة تصوير قبل ساعات من مقتله.

وبقي التاج في حوزة المصور، الذي كان يتولى التصوير خلال هذه الجلسة التاريخية لصالح مجلة ”راب بيجز“، في مانهاتن يوم 6 آذار/مارس 1997، قبل 3 أيام من مقتل ”بيغي“ في لوس أنجلوس.

وبيع التاج مع 3 نسخ من صورة ”بيغي“ التي أصبحت تاريخية، ونشرت على غلاف ”راب بيجز“، يوم الثلاثاء، بسعر بلغ تقريبا ضعف ما كانت ”سوذبيز“ تتوقعه، وهو 300 ألف دولار.

وكان التاج جزءا من مزاد تمحور حول موسيقى الهيب هوب، وتضمن بعض الأغراض المرتبطة مباشرة بتاريخها.

ويعود ريع هذا المزاد جزئيا إلى جمعيات خيرية، بينها ”بيلدينغ بيتس“ التي تروج للتحرر من خلال الموسيقى.