"اليوتيوبر" أحمد حسن وزوجته للنيابة: لم نقصد ترويع ابنتنا.. ونحقق الأرباح قبل ولادتها

أنكر اليوتيوبر المصري أحمد حسن، وزوجته زينب، التهم التي وجهت لهما عقب القبض عليهما، الأربعاء، بسبب مقطع فيديو ”ترويع“ ابنتهما الصغيرة أيلين.

وأمرت النيابة العامة المصرية بحبس أحمد حسن وزينب، على ذمة التحقيقات التي من المقرر أن تُستأنف الخميس وورود تحريات جديدة بشأنهما، حيث وُجهت لهما اتهامات بـ“استغلال طفلتهما الصغيرة في تصوير مقاطع فيديو للتربح، والاتجار بالبشر، واستخدام الطفلة في أعمال السوشيال ميديا، وتعريض حياتها للخطر“.

لكن الزوجان أنكرا التهم المنسوبة إليهما، حيث قال أحمد حسن خلال التحقيقات، إنهما ”يحبان ابنتهما ويخافان عليها“، مؤكدا أن ”الغرض من تصوير الفيديو محل الواقعة هو المزاح“.

وأضاف أنه وزوجته ”لم يقصدا من ذلك التربح نهائيًا كونهما يحققان الأرباح التي يرغبان فيها من موقع يوتيوب قبل ولادة طفلتهما“.

وتحفظت النيابة العامة على جميع مقاطع المقالب الخاصة باليوتيوبر أحمد حسن وزوجته زينب مع طفلتهما، لفحصها من خلال خبراء وإعداد تقرير بها، في واقعة اتهامهما بنشر مقاطع فيديو مسيئة لطفلتهما واستغلالها.

وألقت الأجهزة الأمنية في مصر، القبض على اليوتيوبرز أحمد حسن وزوجته زينب، بعد قيامهما بترويع ابنتهما ونشر مقاطع فيديو عبر قناتهما الرسمية على ”يوتيوب“، وإحالتهما للتحقيق.