وفاة المدونة المصرية آثار عبدالرؤوف بعد صراع مع سرطان الثدي

توفيت المدونة المصرية آثار عبد الرحمن، يوم الأربعاء، بعد صراعها مع مرض سرطان الثدي، الذي تسلل إلى جسدها منذ أعوام.

وأعلنت والدة آثار عبر حساب ابنتها بموقع ”فيس بوك“ خبر الوفاة قائلة: ”البقاء لله آثار ماتت.. الناس اللي بتقول إنها عايشة بنتي ماتت.. ولله حرام بجد إن الناس تشكك فيها ماتت.. قتلوها.. البطارية الفون 8% معلش مش هرد حاليا“.

البقاء لله اااثار ماتت الناس الللي بتقول انها عايشه بنتي ماتت،،،ولله حرام بجد ان الناس تشكك فيها ماااتتت قتلوها البطاريه الفون ٨٪معلش مش هرد حاليا تم النشر بواسطة ‏‎Athar AbdelRaouf Mohamed‎‏ في الأربعاء، ١٦ سبتمبر ٢٠٢٠

وكان حسابها الرسمي قد أعلن أيضا خبر وفاتها قائلا: ”توفيت إلى رحمة الله تعالى آثار عبدالرؤوف بعد صراع مع المرض، ولا نقول إلا ما يرضي الله، إنا لله وإنا اليه راجعون“.

وأصيبت آثار قبل سنوات بـ سرطان الثدي، والذي اكتشفته عقب شهرين من زواجها والانتقال للعيش برفقة زوجها في إيطاليا، وبعد تلقيها نبأ حملها في مولودها الأول، وأثبتت الفحوصات أنه من النوع النادر وسريع الانتشار.

وكانت آثار قد دونت أيضا منذ 5 شهور عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي“فيسبوك“، منشورا تروي كواليس خضوعها لعمليه جراحية.

وقالت في حينه: ”ادعولي هعمل عملية بكرة، هشيل صدري اليمين بالكامل ومش هينفع حتى يتركب بداله سيليكون وهتحجز في المستشفى لأن السرطان اللي طلع في العينة نادر وصعب تجربة يا تنجح يا تفشل فإيد ربنا وحدة محدش بيضمنلي حاجة حتى الدكاترة“.

وأضافت المدونة المصرية قائلة: ”اوعوا تحسدوني على حياتي.. أنتم في نعمة كبيرة مش حاسين بيها واحمدوا ربنا على الصحة وخافوا من زوال النعم“.