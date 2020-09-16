بعد خلاف 8 سنوات.. بهاء سلطان يعلن انتهاء أزمته مع نصر محروس وفسخ التعاقد‎

أعلن الفنان المصري بهاء سلطان، اليوم الأربعاء، انتهاء أزمته مع المنتج نصر محروس، وذلك بعد أن استمر في خلافه معه ما يقرب من 8 سنوات.

ونشر ”بهاء“ عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ”فيس بوك“ صورة آية قرآنية تقول: ”إن ينصركم الله فلا غالب لكم“، معلقا بقوله: ”الحمدالله تم فسخ عقدي مع شركة فري ميوزيك نصر محروس“.

الحمدالله تم فسخ عقدي مع شركه فري ميوزيك( نصر محروس ) Posted by Bahaa Sultan on Wednesday, September 16, 2020

وكان نصر محروس قال في تصريحات سابقة، ردا على انتشار شائعات حول تعاقد بهاء سلطان مع شركة ”روتانا“: ”الناس فاكرة إني موقفه، وناس كتير قالتلي إحنا بنحضرله شغل وبنعملو شغل، طب هل دا يصح وإحنا بنا قضية و في عقد والمفروض إن يمضي عقد تاني، وازاي روتانا تعمل كده“.

وأضاف: ”أقول للجمهور إنه كان جايلي اسمه بهاء فتحي، وأنا قولت بهاء سلطان واشتغلت له، ومعملتلوش أغنية الناس محبتهاش، وفي ناس كتير بتشتغل وراه، الفنان مش بيشتغل لوحده“.

جدير بالذكر، أن المنتج نصر محروس أعلن مؤخرًا أنه لم يمنع بهاء من الغناء نهائيا، و أوضح أنه لم ولن يقاضيه على الغناء في الإعلانات أو تترات المسلسلات، لكن عليه حقوق للشركة يجب أن يسددها.

وكان آخر ألبوم غنائي لبهاء سلطان، ”بدعي یا رب“، الذي طرحه العام 2014، وابتعد عن الساحة الفنیة بعد خلافه مع نصر محروس على خلفیة خلل في بعض بنود التعاقد منذ فترة طویلة؛ ما أدى إلى إقامة دعاوى قضائیة، ولم تنته تلك القضیة حتى حلها فسخ التعاقد اليوم.