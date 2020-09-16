الممثل أيمن رضا يكشف حقيقة اعتقاله في سوريا

خرج الفنان السوري أيمن رضا، عن صمته للرد على صورة انتشرت له خلال الساعات الماضية أطلقتها إحدى الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، وتم تناقلها على نطاق واسع مع تعليقات تفيد باعتقاله من قبل السلطات الأمنية بسبب آرائه السياسية.

وقال متابعون: إن توسط أيمن رضا رجلي الأمن واللذين يمسكان به، يؤكد اعتقاله.

وأوضح رضا أن ما نشر عنه هو محض كذب، مؤكدا أنه لازال يمارس حياته الطبيعية في منزله بالعاصمة السورية دمشق ولم يتم اعتقاله كما أُشيع.

وأعاد أيمن رضا نشر الصورة عبر حسابه في موقع ”إنستغرام“، ويشير إلى أن هذه الصورة من كواليس تصوير مسلسل جديد، دون أن يكشف تفاصيل حوله، لكنه أعرب عن انزعاجه من تلك الشائعة بقوله ”هاد مشهد من مسلسل جديد.. شغالة الإشاعات“.

وتساءل العديد من المتابعين عن دوره الذي يجسده في المسلسل، خاصة وأن كشفه بأن الصورة من مسلسل جديد أثارت عنصر التشويق لدى الجمهور، مطالبين إياه بتوضيح التفاصيل، بينما دعا له آخرون بالتوفيق، وزجّ البعض باسم الفنان السوري باسم ياخور خلال التعليقات بأنه وراء إطلاق تلك الشائعة.

ويقوم أيمن رضا حاليًا بتصوير دوره في المسلسل السوري الجديد ”بنات الماريونت“ إلى جانب عدد من النجوم السوريين أمثال رنا شميس وجيني إسبر والعمل من كتابة طارق مرعشلي وإخراج مخلص الصالح.