الإعلامي الإماراتي عبدالله بن دفنا يطمئن متابعيه بعد تعرضه لحادث سير مروع (فيديو)

طمأن الإعلامي الإماراتي عبدالله بن دفنا الراشدي متابعيه على صحته وسلامته بعد تعرضه لحادث سير مروع.
وقال بن دفنا في مقطع فيديو عبر حسابه في ”سناب شات“ إنه بخير ويعاني من بعض الإصابات والكدمات، مقدما شكره لكل من تواصل معه وسأل عنه.
ألف حمدالله على سلآمة الإعلامي والشآعر القدير عبدالله بن دفنآ ، لتعرضه لحادث مروري ، تستحق السلامة الغالي وخطاك الشر والحمدلله على سلامتك وفي آلحديد ولا فيك. pic.twitter.com/2IuqwSvNEC
— عبدالله سهيل العبري (@AbuSuhail4444) September 16, 2020
ونشر الإعلامي الإماراتي صورة لسيارته توثق الحادث المروع، الذي تعرض له.
ونقل عبدالله بن دفنا إلى مستشفى ”برجيل“ في العاصمة أبوظبي.
يذكر أن الإعلامي الإماراتي انضم إلى قناة ”الإمارات“ في فبراير/شباط 2018″، كما لمع نجمه في برنامج ”زد رصيدك“ على قناة ”بداية“ السعودية.