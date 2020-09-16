الإعلامي الإماراتي عبدالله بن دفنا يطمئن متابعيه بعد تعرضه لحادث سير مروع (فيديو)

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طمأن الإعلامي الإماراتي عبدالله بن دفنا الراشدي متابعيه على صحته وسلامته بعد تعرضه لحادث سير مروع. وقال بن دفنا في مقطع فيديو عبر حسابه في "سناب شات" إنه بخير