16 سبتمبر

الإعلامي الإماراتي عبدالله بن دفنا يطمئن متابعيه بعد تعرضه لحادث سير مروع (فيديو)

الإعلامي الإماراتي عبدالله بن دفنا...

طمأن الإعلامي الإماراتي عبدالله بن دفنا الراشدي متابعيه على صحته وسلامته بعد تعرضه لحادث سير مروع. وقال بن دفنا في مقطع فيديو عبر حسابه في "سناب شات" إنه بخير

المصدر: إرم نيوز

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طمأن الإعلامي الإماراتي عبدالله بن دفنا الراشدي متابعيه على صحته وسلامته بعد تعرضه لحادث سير مروع.

وقال بن دفنا في مقطع فيديو عبر حسابه في ”سناب شات“ إنه بخير ويعاني من بعض الإصابات والكدمات، مقدما شكره لكل من تواصل معه وسأل عنه.

ونشر الإعلامي الإماراتي صورة لسيارته توثق الحادث المروع، الذي تعرض له.

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ونقل عبدالله بن دفنا إلى مستشفى ”برجيل“ في العاصمة أبوظبي.

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يذكر أن الإعلامي الإماراتي انضم إلى قناة ”الإمارات“ في فبراير/شباط 2018″، كما لمع نجمه في برنامج ”زد رصيدك“ على قناة ”بداية“ السعودية.