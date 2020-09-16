الكويت.. تعرض مصورة مشهورة للضرب والسرقة من مجهولين

تعرَضت مصورة وُصفت بالمشهورة في الكويت، للضرب والتقييد والسرقة من قبل وافدين مجهولي الهوية انتحلا صفة عمال مطعم ليتمكنا من دخول منزلها بمنطقة الزهراء بمحافظة حولي.

وانتحل الوافدان صفة عمال مطعم سبق وأن تعاملت معه المصورة لطلب وجبات، ليتمكنا من خلال هذه الحيلة من الدخول إلى منزلها وضربها وتعذيبها ثم تقييدها لمباشرة عملية السرقة.

وقال مصدر أمني لصحيفة ”الراي“ الكويتية ”إن الوافدين قاما بسرقة هواتف المصورة وسيارتها، بعد الاعتداء عليها بالضرب“.

وأضاف المصدر بـ ”أنه تم نقل المصورة التي تم العثور عليها مقيدة في منزلها إلى مستشفى مبارك لتلقي العلاج من الإصابات التي لحقت بها“.

وتسجل الكويت التي يقطنها نحو أربعة مليون و 700 ألف شخص، أكثر من ضعفيهم من الوافدين، جرائم سرقة بين الحين والآخر يتعرض لها مواطنون ووافدون، بالرغم من الإجراءات الأمنية التي تفرضها السلطات، ودوريات الأمن المنتشرة في الشوارع.