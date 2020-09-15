وفاة الكاتب المسرحي المصري أمين بكير

توفي الكاتب والناقد المسرحي المصري أمين بكير، اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز الـ83 عاما، بعد صراع طويل مع المرض.

ونعاه الفنان منير مكرم، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“، قائلا: ”الدوام لله، الأستاذ القدير أمين بكير“.

كما نعاه صديقه الكاتب والناقد المسرحي أحمد خميس، قائلا عبر حسابه بـ“تويتر“: ”‏لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وفاة الكاتب والناقد المسرحي أمين بكير، داعيا بأن يتغمده الله بواسع الرحمة والمغفرة“.

ولد الراحل، في 8 آذار/مارس عام 1937 في القاهرة، وهو مؤلف وممثل حصل على بكالوريوس فنون مسرحية.

ومن أبرز أعماله: ”أنشودة الرصاص“، ”القط مشمش“، ”العروسة (قصص أطفال)“، ”المحظوظ“، ”الوادي السعيد“، ”احتفالية بني شعب“، وشارك في بطولة مسرحية الساحرة، وله العديد من الكتب والمؤلفات المسرحية.