وفاة المخرج الأردني إياد قاسم

توفي مساء أمس الإثنين المخرج الأردني إياد قاسم بعد صراع مع مرض السرطان، وفق ما نقلته وكالة عمون الإخبارية.

وأخرج إياد قاسم أبرز البرامج التلفزيونية في الأردن والعالم العربي، إذ عمل مع أهم المحطات وشركات الإنتاج العربية وبدأ مسيرته مع BBC في لندن قبل أن ينتقل إلى قناة MBC، وكان أول عربي أخرج برنامج ”من سيربح المليون“ بنسخته العربية، إضافة إلى برنامج ”بيبسي ميوزيكا“ وغيرهما من البرامج.

وكان المخرج الأردني انتقل أخيرا إلى العاصمة البريطانية لندن واستقر هناك، حيث اتجه إلى عالم الطبخ بعد إنشاء قناته الخاصة على ”يوتيوب“ ليعرض فيها وصفاته.