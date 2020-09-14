"ذا روك" يتعافى من إصابته بكورونا ويعود لتصوير فيلمه الجديد

بعد أيام من إعلان إصابته بفيروس ”كورونا“ المستجد، تعافى النجم والمصارع الأمريكي دوين جونسون، الملقب بـ“ذا روك“ من إصابته وأصبح بصحة جيدة.

وقال شقيق طليقته داني جارسيا وشريكه، المنتج حيرام جارسيا لمجلة Variety إن النجم البالغ من العمر 48 عامًا في حالة جيدة بعد الإصابة بفيروس COVID-19.

وأضاف جارسيا أن ”ذا روك“ عاد بالفعل إلى العمل في فيلمه التالي Netflix Red Notice.

كان قد أعلن ذا روك عن إصابته وأسرته المكونة من زوجته المغنية الأمريكية لورين هشيان وابنتيهما بفيروس كورونا.

وقال ”ذا روك“ في مقطع فيديو مدته 12 دقيقة على ”إنستغرام“ إنه لم تظهر عليه أية أعراض خاصة بالفيروس، غير أن ابنتيه جاسمين 4 أعوام وتيانا عامين، ظهرت عليهما أعراض عبارة عن التهاب في الحلق.