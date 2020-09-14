أحمد سعد يطرح كليب أغنيته الجديد "بصرة" (فيديو)

طرح المطرب المصري أحمد سعد، كليب أغنيته الجديدة ”بصرة“ عبر قناته الرسمية في يوتيوب بطريقة Lyrics Video، وهي كلمات مصطفى حسن وألحان سامح كريم وتوزيع إلهامي دهيمة، وشقيقه أدهم.

وغنى أحمد سعد لأول مرة بطريقة المهرجانات الشعبية، حيث احتوت أغنيته الجديدة على كلمات مثل ”أنفاس ومسطول والدنيا طحينة“، وهي كلمات انتشرت بشكل كبير في أغاني فيديو كليب المهرجانات خلال الفترة الماضية.

ولاقت الأغنية ردود فعل إيجابية من جمهور المطرب المصري ليشيدوا بقوة صوته في أي لون يغنيه

وكان أحمد سعد قد أعلن مطلع الشهر الماضي، خطبته رسميا من مواطنته مصممة الأزياء علياء بسيوني، التي تصدرت محركات البحث العالمية عقب إعلانه عن علاقة عاطفية تربطهما منذ قرابة شهر.

ونشر ”سعد“ عبر صفحته الرسمية بموقع إنستغرام ”النهارده عيد ميلادي وخطوبتي.. عارفين ليه عملتهم في نفس التاريخ.. عشان تاريخ يوم ميلادي هو تاريخ يوم خطوبتي.. حد فهم قصدي؟“.