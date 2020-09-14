شاهد اللقطات الأولى لزفاف الفنانة ديانا كرزون من معاذ العمري (صور وفيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو من زفاف الفنانة الأردنية ديانا كرزون، والتي نشرتها شقيقتها زين كرزون وأصدقاؤهم الذين حضروا الحفل.

ووثقت مقاطع الفيديو خروج الفنانة الأردنية من منزلها في العاصمة عمان برفقة زوجها معاذ العمري مع الأهل والأصدقاء، في طريقهم لمكان الحفل.

https://www.instagram.com/p/CFH2_xGhkoQ/

وكانت ديانا كرزون، قد أعلنت في وقت سابق عن زواجها اليوم، من خطيبها الإعلامي معاذ العمري، حيث أعلنت ذلك عبر حسابها في ”إنستغرام“ عبر نشر صورة جمعتهما معا.

https://www.instagram.com/p/CFHXoFGg7yU/

وقالت كرزون في تعليقها على الصورة: ”بسم الله وعلى بركة الله اليوم حفل زفافنا وكثير كنا حابين تكونوا معنا كل الأهل والأصدقاء والأحبة لكن الظرف اللي بنمرق فيه ما سمحلنا والتزاما بالقانون والتعليمات بسبب الجائحة.. ربنا يبعد هالوباء عن البلد وأهلها الطيبين“.

وأضافت: ”إحنا اليوم رح ندخل حياة جديدة نسأل الله أن تكون كلها هدوء وراحة بال وسلام“، وتابعت: ”كلكم موجودون معنا بقلوبكم المحبة والمخلصة ودعواتكم إلنا بالتوفيق والحياة السعيدة“.