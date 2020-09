ديانا كرزون تحتفل بزواجها اليوم الإثنين.. وتوجه رسالة لأهلها وأصدقائها (صورة)

View this post on Instagram

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي اليوم منذ ساعات الصباح بخبر زواج الفنانة الأردنية ديانا كرزون من مواطنها الإعلامي معاذ العمري، وذلك عقب نشر كرزون صورة تجمعها بالعمري على حسابها في انستقرام، تؤكد فيه أن حفل الزفاف سيتم بشكل بسيط اتباعا للإجراءات الاحترازية للوقاية من كورونا.