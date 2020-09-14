ديانا كرزون تحتفل بزواجها اليوم الإثنين.. وتوجه رسالة لأهلها وأصدقائها (صورة)

تدخل الفنانة الأردنية ديانا كرزون، وخطيبها الإعلامي معاذ العمري، القفص الذهبي، يوم الإثنين، حيث أعلنت ذلك عبر حسابها في ”إنستغرام“ عبر نشر صورة جمعتهما معًا.



وقالت كرزون في تعليقها على الصورة: ”بسم الله وعلى بركة الله اليوم حفل زفافنا وكثير كنا حابين تكونوا معنا كل الأهل والأصدقاء والأحبة لكن الظرف اللي بنمرق فيه ما سمحلنا والتزاماً بالقانون والتعليمات بسبب الجائحة.. ربنا يبعد هالوباء عن البلد وأهلها الطيبين“.

وأضافت: ”إحنا اليوم رح ندخل حياة جديدة نسأل الله أن تكون كلها هدوء وراحة بال وسلام“.

وتابعت: ”كلكم موجودين معنا بقلوبكم المحبة والمخلصة ودعواتكم إلنا بالتوفيق والحياة السعيدة“.



من ناحيته، أعاد زوجها معاذ العمري، نشر الصورة ذاتها، والتعليق الذي كتبته ديانا كرزون. وتلقّى الثنائي التهاني والتبريكات من الأصدقاء، وسط فرحة كبيرة بهما، وتمنيات بأن يعيشا في حالة من السعادة.



وديانا كرزون، هي فنانة أردنية، بدأت مشوارها الفني بعد حصولها على لقب برنامج ”سوبر ستار“ للمواهب الغنائية، بعد منافسة قوية مع الفنان اللبناني ملحم زين، والفنانة السورية رويدا عطية.

ومعاذ العمري، وجه إعلامي بارز في الأردن، عُرف بتقديمه لعدد من البرامج التلفزيونية والإذاعية، ولديه نشاط مؤثر على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبدأ العمري عمله مصورًا منذ 1997، وقبل أن ينتقل إلى مجال الإنتاج التلفزيوني، عمل لفترة طويلة موظفًا في جهاز الأمن العام، وهي التجربة التي يقول عنها، إنها علمته الكثير.