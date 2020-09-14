ديانا كرزون تحتفل بزواجها اليوم الإثنين.. وتوجه رسالة لأهلها وأصدقائها (صورة)

تدخل الفنانة الأردنية ديانا كرزون، وخطيبها الإعلامي معاذ العمري، القفص الذهبي، يوم الإثنين، حيث أعلنت ذلك عبر حسابها في ”إنستغرام“ عبر نشر صورة جمعتهما معًا.
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ضجت مواقع التواصل الاجتماعي اليوم منذ ساعات الصباح بخبر زواج الفنانة الأردنية #ديانا_كرزون من مواطنها الإعلامي #معاذ_العمري، وذلك عقب نشر كرزون صورة تجمعها بالعمري على حسابها في #انستقرام، تؤكد فيه أن حفل الزفاف سيتم بشكل بسيط اتباعا للإجراءات الاحترازية للوقاية من #كورونا. . . #إرم_نيوز #اخبار #منوعات #جديد #لايك #تفاعل #ترند #news #trend #news # #الاردن #مشاهير #اخبار_مشاهير #الوسط_الفني #زواج #زفاف #jordan #amman
وقالت كرزون في تعليقها على الصورة: ”بسم الله وعلى بركة الله اليوم حفل زفافنا وكثير كنا حابين تكونوا معنا كل الأهل والأصدقاء والأحبة لكن الظرف اللي بنمرق فيه ما سمحلنا والتزاماً بالقانون والتعليمات بسبب الجائحة.. ربنا يبعد هالوباء عن البلد وأهلها الطيبين“.
وأضافت: ”إحنا اليوم رح ندخل حياة جديدة نسأل الله أن تكون كلها هدوء وراحة بال وسلام“.
وتابعت: ”كلكم موجودين معنا بقلوبكم المحبة والمخلصة ودعواتكم إلنا بالتوفيق والحياة السعيدة“.
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بسم الله وعلى بركة الله اليوم حفل زفافنا وكثير كنا حابين تكونوا معنا كل الأهل والأصدقاء والأحبة لكن الظرف اللي بنمرق فيه ما سمحلنا والتزاماً بالقانون والتعليمات بسبب الجائحة.. ربنا يبعد هالوباء عن البلد وأهلها الطيبين.. احنا اليوم رح ندخل حياة جديدة نسأل الله أن تكون كلها هدوء وراحة بال وسلام.. كلكم موجودين معنا بقلوبكم المحبة والمخلصة ودعواتكم النا بالتوفيق والحياة السعيدة❤️ @omari.moath #معاذ_العمري #ديانا_كرزون
من ناحيته، أعاد زوجها معاذ العمري، نشر الصورة ذاتها، والتعليق الذي كتبته ديانا كرزون. وتلقّى الثنائي التهاني والتبريكات من الأصدقاء، وسط فرحة كبيرة بهما، وتمنيات بأن يعيشا في حالة من السعادة.
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بسم الله وعلى بركة الله اليوم حفل زفافنا وكثير كنا حابين تكونوا معنا كل الأهل والأصدقاء والأحبة لكن الظرف اللي بنمرق فيه ما سمحلنا والتزاماً بالقانون والتعليمات بسبب الجائحة.. ربنا يبعد هالوباء عن البلد وأهلها الطيبين.. احنا اليوم رح ندخل حياة جديدة نسأل الله أن تكون كلها هدوء وراحة بال وسلام.. كلكم موجودين معنا بقلوبكم المحبة والمخلصة ودعواتكم النا بالتوفيق والحياة السعيدة❤️ #ديانا_كرزون #معاذ_العمري @dianakarazonw
وديانا كرزون، هي فنانة أردنية، بدأت مشوارها الفني بعد حصولها على لقب برنامج ”سوبر ستار“ للمواهب الغنائية، بعد منافسة قوية مع الفنان اللبناني ملحم زين، والفنانة السورية رويدا عطية.
ومعاذ العمري، وجه إعلامي بارز في الأردن، عُرف بتقديمه لعدد من البرامج التلفزيونية والإذاعية، ولديه نشاط مؤثر على مواقع التواصل الاجتماعي.
وبدأ العمري عمله مصورًا منذ 1997، وقبل أن ينتقل إلى مجال الإنتاج التلفزيوني، عمل لفترة طويلة موظفًا في جهاز الأمن العام، وهي التجربة التي يقول عنها، إنها علمته الكثير.