اليوتيوبر المصري أحمد حسن وزوجته يواجهان تهمة الاتجار بالبشر بسبب "مقلب" بابنتهما

أثار اليوتيوبر المصري أحمد حسن وزوجته زينب أحمد، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط هجوم واسع ضدهما عقب نشرهما مقطعا لفيديو مصور قاما خلاله بتنفيذ ”مقلب“ في طفلتهما الصغيرة ”إيلين“.

وأظهر مقطع فيديو متداول، على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي جرى نقله من قناة أحمد حسن وزينب عبر ”اليوتيوب”، وهما ينفذان ”مقلب“ تضمن قيام زينب بتلوين وجهها باللون الأسود، لتظهر بملامح مختلفة تماما كي تشاهد ردة فعل طفلتها.

وكانت سيدة تحمل الطفلة التي بدا على وجهها حالة من الاندهاش عند اقتراب والدتها منها ما تسبب في ذُعرها ودخولها في نوبة بكاء شديدة وسط ضحكات من الأم والأب على الطفلة التي لم تجد سوى النوم للخروج من حالة الرعب التي أصابتها.

حملة انتقادات وغضب ضد اليوتيوبرز احمد حسن و زوجته زينب بسبب تكرار المقالب في طفلتهم ايلين وتخويفها من اجل كسب المشاهدات .. ! pic.twitter.com/vA25Xs5VzX — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) September 13, 2020

وعلى خلفية انتشار هذا المقطع، كشف مصدر أمني، في تصريحات خاصة لـ“إرم نيوز“ أن مكتب النائب العام المستشار حمادة الصاوي استقبل بلاغا رسميا عن طريق مكتب حماية الطفل تم تقديمه من جانب المجلس القومي للأمومة والطفولة.

وأوضح المصدر أن المجلس القومي للأمومة والطفولة قدّم بلاغا آخر عن طريق أحد مسؤوليه للنيابة العامة في نيابة حلوان الجزئية يطلب فيه فتح التحقيق في وقائع سابقة ضد اليوتيوبر أحمد حسن وزينب، استنادا إلى تعهد سابق منهما بعدم بثّ مقاطع فيديو عن طفلتهما.

وبين المصدر أن المجلس القومي للأمومة والطفولة، وجه في بلاغه الجديد، تهمة الاتجار بالبشر، لأحمد حسن وزينب، وفقا للمادة 291 من قانون العقوبات وقانون مكافحة الاتجار بالبشر 64 لسنة 2010، استنادا إلى أن ما قاما به مخالف للدستور.

وكان أُثير جدل في مواقع التواصل الاجتماعي على خلفية المقطع الذي انتشر ويتضمن مقلبا من أحمد حسن وزينب في طفلتهما، حيث غرّد محمد رفقي قائلا: ”البت بنت أحمد حسن وزينب دي كمان سنة هتتهبل وهتاخد جلسات كهربا من جوز المعاتيه اللي عايشين معاها“.