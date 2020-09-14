اليوتيوبر المصري أحمد حسن وزوجته يواجهان تهمة الاتجار بالبشر بسبب "مقلب" بابنتهما

أثار اليوتيوبر المصري أحمد حسن وزوجته زينب أحمد، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط هجوم واسع ضدهما عقب نشرهما مقطعا لفيديو مصور قاما خلاله بتنفيذ ”مقلب“ في طفلتهما الصغيرة ”إيلين“.
وأظهر مقطع فيديو متداول، على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي جرى نقله من قناة أحمد حسن وزينب عبر ”اليوتيوب”، وهما ينفذان ”مقلب“ تضمن قيام زينب بتلوين وجهها باللون الأسود، لتظهر بملامح مختلفة تماما كي تشاهد ردة فعل طفلتها.
وكانت سيدة تحمل الطفلة التي بدا على وجهها حالة من الاندهاش عند اقتراب والدتها منها ما تسبب في ذُعرها ودخولها في نوبة بكاء شديدة وسط ضحكات من الأم والأب على الطفلة التي لم تجد سوى النوم للخروج من حالة الرعب التي أصابتها.
حملة انتقادات وغضب ضد اليوتيوبرز احمد حسن و زوجته زينب بسبب تكرار المقالب في طفلتهم ايلين وتخويفها من اجل كسب المشاهدات .. ! pic.twitter.com/vA25Xs5VzX
— مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) September 13, 2020
وعلى خلفية انتشار هذا المقطع، كشف مصدر أمني، في تصريحات خاصة لـ“إرم نيوز“ أن مكتب النائب العام المستشار حمادة الصاوي استقبل بلاغا رسميا عن طريق مكتب حماية الطفل تم تقديمه من جانب المجلس القومي للأمومة والطفولة.
وأوضح المصدر أن المجلس القومي للأمومة والطفولة قدّم بلاغا آخر عن طريق أحد مسؤوليه للنيابة العامة في نيابة حلوان الجزئية يطلب فيه فتح التحقيق في وقائع سابقة ضد اليوتيوبر أحمد حسن وزينب، استنادا إلى تعهد سابق منهما بعدم بثّ مقاطع فيديو عن طفلتهما.
وبين المصدر أن المجلس القومي للأمومة والطفولة، وجه في بلاغه الجديد، تهمة الاتجار بالبشر، لأحمد حسن وزينب، وفقا للمادة 291 من قانون العقوبات وقانون مكافحة الاتجار بالبشر 64 لسنة 2010، استنادا إلى أن ما قاما به مخالف للدستور.
وكان أُثير جدل في مواقع التواصل الاجتماعي على خلفية المقطع الذي انتشر ويتضمن مقلبا من أحمد حسن وزينب في طفلتهما، حيث غرّد محمد رفقي قائلا: ”البت بنت أحمد حسن وزينب دي كمان سنة هتتهبل وهتاخد جلسات كهربا من جوز المعاتيه اللي عايشين معاها“.
وأضافت ناشطة على ”تويتر“ تُدعى سهيلة قائلة: ”بالله احمد حسن وزينب دول متخلفين“، بينما أضافت خديجة حميد تقول: ”نفسي اسكر قناة احمد حسن وزينب“.
بالله احمد حسن وزينب دول متخلفين
— سو هايله (@sohilasalah45) September 14, 2020
وعلقت المغردة ”مروة“ قائلة: ”شفت واحد دلوقتي عامل كوميكس على حياته بصورة (ايلين بنت أحمد حسن وزينب) حقيقي قلبي وجعني علي البنت وعلى صورتها وهي بتعيط مش هنقدر نقول غير ربنا يهدي أبوها وأمها“.
شوفت واحد دلوقتي عامل كوميكس علي حياته بصورة (ايلين بنت أحمد حسن وزينب)
حقيقي قلبي وجعني علي البنت وعلي صورتها وهي بتعيط
مش هنقدر نقول غير ربنا يهدي أبوها وأمها.
— Marwa❀✰☻ (@Marwa1745134373) September 12, 2020
يذكر أن اليوتيوبر أحمد حسن وزوجته زينب، أثارا موجة من السخط بين متابعيهما على موقع ”يوتيوب“ بعدما نشرا في وقت سابق فيديو لمولودتهما وهي تبكي بحرقة، إذ انتشرت قصتهما بكثافة وقتها.