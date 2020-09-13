المغربية إيمان الباني: ما تعرض له الطفل عدنان ذكرني بما حصل لشقيقي

عبرت ملكة جمال المغرب السابقة إيمان الباني، وزوجة النجم التركي مراد يلدرم، عن ألمها لما تعرض له الطفل عدنان الذي اختطف وقتل ودفن بعد اغتصابه ،وقالت إنه أعاد لها ذكريات أليمة عن شقيقها الصغير.

وكتبت الباني على حسابها في انستغرام ”موت عدنان أعاد لي ذكريات مؤلمة وأعاد لي مشاهد موت أخي، الطفل الذي خطف وقتل وكيف فجعت أمي بفقدانه. ”

كما نشرت شقيقتها فدوى الباني، صورة الضحية عدنان وكتبت عليها:“كانت من أسوأ أيام حياتي، لازلت أتذكر اليوم الذي اختطف فيه أخي كأنه يوم أمس، كنت معه آنذاك ، كنت صغيرة وبريئة لدرجة أنني لم أكن أفهم ولا أعي بما يجري، اللهم ارحم أخي واجعل مثواه الجنة“.

وما تزال قضية الطفل عدنان تثير الكثير من ردود الفعل، خصوصا بما يتعلق بالمطالبات المتزايدة بتنفيذ عقوبة الإعدام بحق القاتل.