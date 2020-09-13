أحمد السالم زوج "ملكة كابلي" يعلق على الجدل بشأن خيانته لها

علق الكويتي أحمد السالم، زوج نجمة مواقع التواصل الاجتماعي السعودية ملكة كابلي، على الجدل الدائر بشأن رسائلها ”الغامضة“، والمقاطع التي بثتها عبر حسابها على موقع ”سناب شات“، والتي فسرها متابعون على أنها مؤشر لخلافات بينهما وخيانته لها.

وإزاء ذلك، قال السالم في رسالة عبر حسابه على موقع ”سناب شات“:“بس للتوضيح، الموضوع ما فيه خيانة وخرابيط“.

ونشر صورة أخرى له وهو جالس في أحد الأماكن العامة، وكتب عليها معلقًا:“بصراحة ودي أصور وأتكلم عن كل الأفلام والأكشنات اللي قاعدة تصير، بس اعطوني يومين أروّق، وتهدأ الأمور، وكل شيء رح أوضحه“.

وتصدر وسم #ملكة_كابلي، قائمة ”الترند“ على موقع ”تويتر“ في السعودية، حيث تفاعل معه الآلاف، وسط حديث عن أنها تعرضت للخيانة.

ونشرت ”ملكة كابلي“ مقطع فيديو عبر حسابها على موقع ”تويتر“، يُظهرها وهي تقود سيارتها على أنغام أغنية ”حبكم بعد ميفيد“ للفنانة اللبنانية ديانا حداد، وعلقت عليها بالقول:“الغشاش والكذاب يسوي فضل لو غاب“.

وتركت ”ملكة كابلي“ رسائل غامضة، حيث كتبت:“لا بأس إن خذلتني، أنا خذلت نفسي باختيارك“، وأتبعتها برسالة ثانية قالت فيها:“ليتني لم أخبر أحدًا عنك لكي تبقى الخيبة بيني وبينك“، وأخرى ثالثة قالت فيها:“خليك مع الرخيص.. أنا غالي عليك“.

في المقابل ردّ أحمد السالم برسائل غامضة أيضًا قبل أن يوضح الأمر لاحقًا، حيث كتب:“اللي ما يعدك رأس مال لا تعده رفيج“، ثم نشر صورة لابنته الصغيرة التي أطلق عليها اسم ”قمر“، وعلق عليها بالقول:“يا أحلى شيء وأغلى شيء“.

وتزوجت ”ملكة كابلي“ من الكويتي أحمد السالم، ولهما طفلة اسمها ”قمر“، وتعتبر ”ملكة“ من الشخصيات النشطة جدًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وتشكل هي وزوجها ثنائيًا مثيرًا للجدل، خاصة أنهما يشاركان تفاصيل حياتهما الخاصة باستمرار.