13 سبتمبر

استدعاء منصور الرقيبة للتحقيق ببسبب مقطع "القهوة السعودية" (فيديو)

استدعاء منصور الرقيبة للتحقيق ببسبب...

قررت وزارة التجارة والهيئة العامة للغذاء والدواء، بالمملكة العربية السعودية، استدعاء أشخاص ظهروا في مقطع فيديو شككوا من خلاله في جودة القهزة الموجودة في الأسواق

المصدر: أسماء حلمي- إرم نيوز

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قررت وزارة التجارة والهيئة العامة للغذاء والدواء، بالمملكة العربية السعودية، استدعاء أشخاص ظهروا في مقطع فيديو شككوا من خلاله في جودة القهزة الموجودة في الأسواق السعودية.

ومن بين المدعوين للتحقيق مشهور ”السناب شات“ السعودي منصور الرقيبة، الذي نشر مقطع الفيديو عبر تقرير له عن أسواق القهوة في حسابه على تطبيق ”سناب شات“، حيث ظهر برفقته شخص آخر قيل إنه ”تاجر قهوة“.

وجاء في البيان المشترك الذي نشرته وزارة التجارة عبر حسابها في موقع ”تويتر“ وأعادت نشره هيئة الغذاء والدواء أنه تم رصد المقطع المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي وما ورد فيه بشأن الادعاءات حول القهوة وجودتها.

وأوضح البيان أنه تم استدعاء الأشخاص الذين ظهروا في مقطع ”القهوة“ للتحقق والوقوف على صحة ما ورد من أوصاف ومعلومات.

وشددّ البيان على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات النظامية مع الأطراف كافة وفق نظام مكافحة الغش التجاري ونظام الغذاء ونظام التجارة الإلكترونية.

وقال تاجر القهوة الذي ظهر في الفيديو و يُدعى أحمد السيف،  إنه مسؤول عن جميع ما يقول وأنه مستعد لمناقشة أي شخص.

وأكد أن جميع ”البن“ الموجود في السعودية جميعه وبدون استثناء ليس درجة أولى، موضحًا أنه لا يتحدث من فراغ وأن تصريحه يأتي عقب سنوات من رحلته الطويلة التي قضاها في العمل بالقهوة.

وأوضح أنه يستطيع أن يؤكد أن ما يقوله حقيقي، بينما قال منصور الرقيبة إن تصريحه هذا قوي للغاية.

ونوّه بأنه ذهب بأغلب المنتجات الموجودة في السعودية إلى المختبر السعودي في أثيوبيا ورفضوا فحصه بدافع أنه درجة ”خامسة“ أنه لا يجوز فحصه، مبينًا أن هذا هو ما دفعه للحديث في هذا الشأن.

وأثير جدل في هذا الشأن بين رواد التواصل الاجتماعي فالبعض اتفق مع ما أورده منصور الرقيبة وآخرون انتقدوه، بدافع أنه يبحث عن الشهرة وإثارة الجدل.

وغرّد حساب باسم سلطان الخنيزان قائلًا: ”#الرقيبة_يكشف_الغش_في_القهوة

شاهدت أجزاء من مقطع القهوة وأكاد أجزم أن هناك معلومات مغلوطة كثيرة ذكرت في المقطع مع تهويل في مسألة الغش المزعوم وترويج ربما مدفوع لسلعة التاجر في المقطع مع التلميح بالطعن في نزاهة تجار معروفين وواضح أن الجهات المختصة ستبين الحقيقة كاملة للناس“.

وأضاف حساب باسم ”العضيد“ يقول: ”الرقيبة توه خارج من السجن السؤال لماذا دايما يثير الجدل أتمنى يردع هذه المرة بالقوة“.

وأردف عبدالله الباحوث قائلًا: ”هناك أيضا منتج صيني من القهوة رخيص يتم استيرادة وتعبئته في أكياس على أنه منتج يمني أو حبشي من قبل أغلب محلات العطارة وفيه مقطع للأستاذ خالد الشليل يوضح ذلك“.

وغرد محمد الخالدي قائلًا: ”للأسف تقرير #منصور_الرقيبه تقرير إعلاني لايمت للمصداقيه الكامله يصدق بجزء لكن من أجل الاعلان صاير يبهرها حبتين الكيس واضح ل باشنفر تاجر ولد تاجر في القهوة ويجيب لك ولد السيف حق المواعين مادخل في القهوة الا من كم سنه ويسميه مفتي عام البن . لاني افهم في القهوة صرت معد اصدق الرقيبه“.

وردّ أبو سليمان بقوله: ”الرقيبه ما تأدب للأسف يحب الاثارة انا ايضاً لي خبرة طويلة بالقهوة ولانيب حضرمي علشان ما يقول فازعن مع باشنفر لكن اشهد بالله انه ما كان صادق في نقل الحقيقة هذا جزء من مقطع لخالد الشمري خبير القهوة عطاكم الزبدة #منصور_الرقيبه #القهوه_العربية“.

واستطرد محسن قائلًا: ”تقرير #منصور_الرقيبه اليوم ع السناب شات والذي يتحدث فيه عن #القهوة وجودتها بالسعودية مع ضيفه أحمد السيف كلام خطير وغير مسبوق إن صح ما ذكر بالتقرير فالموضوع يحتاج طوفان ومراجعة شاملة لقطاع القهوة وبقية المنتجات الغذائية المستوردة“.