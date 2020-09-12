استدعاء منصور الرقيبة للتحقيق ببسبب مقطع "القهوة السعودية" (فيديو)

قررت وزارة التجارة والهيئة العامة للغذاء والدواء، بالمملكة العربية السعودية، استدعاء أشخاص ظهروا في مقطع فيديو شككوا من خلاله في جودة القهزة الموجودة في الأسواق السعودية.

ومن بين المدعوين للتحقيق مشهور ”السناب شات“ السعودي منصور الرقيبة، الذي نشر مقطع الفيديو عبر تقرير له عن أسواق القهوة في حسابه على تطبيق ”سناب شات“، حيث ظهر برفقته شخص آخر قيل إنه ”تاجر قهوة“.

وجاء في البيان المشترك الذي نشرته وزارة التجارة عبر حسابها في موقع ”تويتر“ وأعادت نشره هيئة الغذاء والدواء أنه تم رصد المقطع المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي وما ورد فيه بشأن الادعاءات حول القهوة وجودتها.

وأوضح البيان أنه تم استدعاء الأشخاص الذين ظهروا في مقطع ”القهوة“ للتحقق والوقوف على صحة ما ورد من أوصاف ومعلومات.

وشددّ البيان على أنه سيتم اتخاذ الإجراءات النظامية مع الأطراف كافة وفق نظام مكافحة الغش التجاري ونظام الغذاء ونظام التجارة الإلكترونية.

"التجارة" و"الغذاء والدواء":

استدعاء الأشخاص الظاهرين في مقطع "القهوة" للتحقق من صحة ما ورد من أوصاف ومعلومات، واتخاذ الإجراء النظامي مع كافة الأطراف وفق نظام مكافحة الغش التجاري ونظام الغذاء ونظام التجارة الإلكترونية. pic.twitter.com/4RQ1QE5tqC — وزارة التجارة (@MCgovSA) September 12, 2020

وقال تاجر القهوة الذي ظهر في الفيديو و يُدعى أحمد السيف، إنه مسؤول عن جميع ما يقول وأنه مستعد لمناقشة أي شخص.

وأكد أن جميع ”البن“ الموجود في السعودية جميعه وبدون استثناء ليس درجة أولى، موضحًا أنه لا يتحدث من فراغ وأن تصريحه يأتي عقب سنوات من رحلته الطويلة التي قضاها في العمل بالقهوة.

وأوضح أنه يستطيع أن يؤكد أن ما يقوله حقيقي، بينما قال منصور الرقيبة إن تصريحه هذا قوي للغاية.

ونوّه بأنه ذهب بأغلب المنتجات الموجودة في السعودية إلى المختبر السعودي في أثيوبيا ورفضوا فحصه بدافع أنه درجة ”خامسة“ أنه لا يجوز فحصه، مبينًا أن هذا هو ما دفعه للحديث في هذا الشأن.

تحرك عاجل ومشترك لوزارة التجارة و الهيئة العامة للغذاء والدواء ضد مقطع فيديو تم من خلاله التشكيك بجودة القهوة الموجودة في كل الاسواق #السعودية وتم استدعاء #منصور_الرقيبة وتاجر القهوة للتحقيق والتأكد من كل ماذكر وسيتم اتخاذ الإجراء النظامي مع كافة الأطراف وفق النظام .. ! pic.twitter.com/cSmsFQdm7V — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) September 12, 2020

وأثير جدل في هذا الشأن بين رواد التواصل الاجتماعي فالبعض اتفق مع ما أورده منصور الرقيبة وآخرون انتقدوه، بدافع أنه يبحث عن الشهرة وإثارة الجدل.

وغرّد حساب باسم سلطان الخنيزان قائلًا: ”#الرقيبة_يكشف_الغش_في_القهوة

شاهدت أجزاء من مقطع القهوة وأكاد أجزم أن هناك معلومات مغلوطة كثيرة ذكرت في المقطع مع تهويل في مسألة الغش المزعوم وترويج ربما مدفوع لسلعة التاجر في المقطع مع التلميح بالطعن في نزاهة تجار معروفين وواضح أن الجهات المختصة ستبين الحقيقة كاملة للناس“.

#الرقيبة_يكشف_الغش_في_القهوة

شاهدت اجزاء من مقطع القهوة واكاد اجزم ان هناك معلومات مغلوطة كثيرة ذكرت في المقطع مع تهويل في مسالة الغش المزعوم وترويج ربما مدفوع لسلعة التاجر في المقطع مع التلميح بالطعن في نزاهة تجار معروفين وواضح ان الجهات المختصة ستبين الحقيقة كاملة للناس — د سلطان الخنيزان Dermatologist (@Drkhenaizan) September 12, 2020

وأضاف حساب باسم ”العضيد“ يقول: ”الرقيبة توه خارج من السجن السؤال لماذا دايما يثير الجدل أتمنى يردع هذه المرة بالقوة“.

الرقيبة توه خارج من السجن السؤال لماذا دايما يثير الجدل أتمنى يردع هذا المره بالقوة — االعضــــــــــيد 🇸🇦 (@alsum1400) September 12, 2020

وأردف عبدالله الباحوث قائلًا: ”هناك أيضا منتج صيني من القهوة رخيص يتم استيرادة وتعبئته في أكياس على أنه منتج يمني أو حبشي من قبل أغلب محلات العطارة وفيه مقطع للأستاذ خالد الشليل يوضح ذلك“.

هناك أيضا منتج صيني من القهوة رخيص يتم استيرادة وتعبئته في أكياس على أنه منتج يمني او حبشي من قبل اغلب محلات العطارة وفيه مقطع للأستاذ خالد الشليل يوضح ذلك — عبدالله الباحوث (@Albahooth1) September 12, 2020

وغرد محمد الخالدي قائلًا: ”للأسف تقرير #منصور_الرقيبه تقرير إعلاني لايمت للمصداقيه الكامله يصدق بجزء لكن من أجل الاعلان صاير يبهرها حبتين الكيس واضح ل باشنفر تاجر ولد تاجر في القهوة ويجيب لك ولد السيف حق المواعين مادخل في القهوة الا من كم سنه ويسميه مفتي عام البن . لاني افهم في القهوة صرت معد اصدق الرقيبه“.

للاسف تقرير #منصور_الرقيبه تقرير أعلاني لايمت للمصداقيه الكامله يصدق بجزء لكن من اجل الاعلان صاير يبهرها حبتين الكيس واضح ل باشنفر تاجر ولد تاجر في القهوة ويجيب لك ولد السيف حق المواعين مادخل في القهوة الا من كم سنه ويسميه مفتي عام البن . لاني افهم في القهوة صرت معد اصدق الرقيبه — محمد الخالدي#أوروبا 🇪🇺 🇸🇦 (@mohdkaldi) September 8, 2020

وردّ أبو سليمان بقوله: ”الرقيبه ما تأدب للأسف يحب الاثارة انا ايضاً لي خبرة طويلة بالقهوة ولانيب حضرمي علشان ما يقول فازعن مع باشنفر لكن اشهد بالله انه ما كان صادق في نقل الحقيقة هذا جزء من مقطع لخالد الشمري خبير القهوة عطاكم الزبدة #منصور_الرقيبه #القهوه_العربية“.

الرقيبه ما تأدب للأسف ..

يحب الاثارة ..

انا ايضاً لي خبرة طويلة بالقهوة ولانيب حضرمي علشان ما يقول فازعن مع باشنفر … لكن اشهد بالله انه ما كان صادق في نقل الحقيقة ..

هذا جزء من مقطع لخالد الشمري خبير القهوة عطاكم الزبدة #منصور_الرقيبه #القهوه_العربية pic.twitter.com/v1oGwlWXcL — أبو سليمان (@abusulaiman1450) September 10, 2020

واستطرد محسن قائلًا: ”تقرير #منصور_الرقيبه اليوم ع السناب شات والذي يتحدث فيه عن #القهوة وجودتها بالسعودية مع ضيفه أحمد السيف كلام خطير وغير مسبوق إن صح ما ذكر بالتقرير فالموضوع يحتاج طوفان ومراجعة شاملة لقطاع القهوة وبقية المنتجات الغذائية المستوردة“.