بعد تهديده لمنتقديه.. الناشط الكويتي يعقوب بوشهري يعتذر لجمهوره (فيديو)

اعتذر الناشط الكويتي يعقوب بوشهري، عما صدر منه وهو بحالة غضب بعد تعرضه للانتقادات والهجوم على أسرته، مشيرا إلى أنه ليس من طبعه أن يجرح أحدا حتى لو كان الشخص يستحق ذلك.

وقال بوشهري، في مقطع مصور نشره عبر حسابه على ”سناب شات“، إن ”كم الاتهامات التي وجهت إليه من البعض جعلته يفقد أعصابه، وجعلته يتلفظ بكلام سيىء“. وتابع: ”أنا والله العظيم لو منو في الدنيا يؤذيني ويضربني ما أحب أضره والله هذا ما طبعي ولا أقدر أنام حتى لو أنت ذبحني أوكل أمري لرب العالمين“.

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وأضاف أن ”لهذا السبب أنا أعتذر لو طلع مني كلام سيىء قدام الناس.. واعتذر من الشخص الي ظلمني وذبحني وشوه سمعتي.. صدقني مسامحك.. أحس أني قسيت عليك بالكلام أنا أسف لك ولأسرتك الكريمة“.

وكان بوشهري، وجه انتقادات لاذعة لناشطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، على خلفية تأكيد الكثير منهم بأنه من أوائل مشاهير ”السوشال ميديا“ المتورطين في قضية ”غسيل الأموال“ الشهيرة والتي يتم التحقيق فيها حاليا في البلد الخليجي، من جانب النيابة العامة الكويتية.