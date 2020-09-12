وفاة والد الفنانة البحرينية شيخة زويد

فجعت الفنانة البحرينية شيخة زويد، مساء السبت، بوفاة والدها، بعد صراع مع المرض، وحرصت مواطنتاها الفنانتان شيماء وأبرار سبت، على نعي والدها ومؤازرتها في مصابها الكبير.

ونشرت الفنانة البحرينية شيماء سبت، صورة عبر صفحتها الرسمية على ”إنستغرام“ كتب عليها ”إنا لله وإنا إليه راجعون“، وعلقت عليها ”‏إنا لله وإنا إليه راجعون الله المستعان.. ‏انتقل إلى رحمة الله والد الأخت والفنانة #شيخة_زويد“.

وتابعت ”اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه وأكرم نزله واجعل الجنه مستقره.. عظم الله أجر حبيبتي وأحسن الله عزاكم ربي يرحمة ويغفر له ويصبر قلبكم“.

"إنا لله وإنا إليه راجعون" انتقل الى رحمة الله والد الاخت والفنانة #شيخة_زويد اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه وأكرم نزله وجعل الجنه مستقره عظم الله اجركم واحسن الله عزاكم ربي يغفر له ويصبر قلبكم pic.twitter.com/O1en0TeOtN — شيماء سبت // Shaima Sabt (@shaimasabt) September 12, 2020

وأضافت الفنانة البحرينية أبرار سبت، عبر صفحتها على إنستغرام “ انتقل الى رحمة الله والد الاخت والفنانة شيخة زويد.. عظم الله أجرج حبيبتي واختنا الغالية شيخة زويد طولة العمر لج يارب وحق امج وخواتج“.

https://www.instagram.com/p/CFC1b_LgHNF/?igshid=1pze3ttni6j5r

كما حرص جمهور شيخة زويد على مؤازرتها ونعي والدها، حيث قال أحدهم الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته يارب ويثبته عند السؤال ويجعل مثواه الجنه و يجعل قبره روضة من رياض الجنة اللهم آمين“.

وأضاف آخر ”قبل اسبوع الأخت #شيخة_زويد كانت تقول الوالد طلع من المستشفى وهو بخير.. وش للي صار له لكن الله يرحمه ويغفر له يارب وعظم الله أجركم وآخر الأحزان“.

يذكر أن شيخة زويد فنانة بحرينية، بدأت عملها كعارضة أزياء في 1998، ثم اتجهت للعمل في التمثيل عام 2007، وشاركت في العديد من الأعمال الدرامية السعودية أبرزها ”دمعة عمر“، ”الساكنات في قلوبنا“ و“نساء من زجاج ”.