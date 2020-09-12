12 سبتمبر

حسين الجسمي يحيي حفل "كروز" بمناسبة اليوم الوطني للسعودية

حسين الجسمي يحيي حفل "كروز" بمناسبة...

كشفت شركة "روتانا" للصوتيات والمرئيات، عن حفل جديد للفنان الإماراتي حسين الجسمي، من المقرر أن يحييه خلال "رحلة كروز اليوم الوطني" في المملكة العربية السعودية،

المصدر: يوسف عبد الله - إرم نيوز

تاريخ النشر:
تاريخ التحديث:

كشفت شركة ”روتانا“ للصوتيات والمرئيات، عن حفل جديد للفنان الإماراتي حسين الجسمي، من المقرر أن يحييه خلال ”رحلة كروز اليوم الوطني“ في المملكة العربية السعودية، يوم 20 أيلول/سبتمبر الجاري.

ونشرت ”روتانا“، عبر حسابها الرسمي على موقع ”تويتر“، فيديو ترويجيا للحفل قائلة: ”استعد بكل ما تملكه من إحساس لحضور حفلة الجبل حسين الجسمي خلال رحلة كروز اليوم الوطني 20 سبتمبر“.

من ناحية أخرى، حققت أغنية ”بالبنط العريض“، للجسمي، 95 مليون مشاهدة على ”يوتيوب“، بعد أقل من شهر على طرحها.