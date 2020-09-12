حسين الجسمي يحيي حفل "كروز" بمناسبة اليوم الوطني للسعودية

كشفت شركة ”روتانا“ للصوتيات والمرئيات، عن حفل جديد للفنان الإماراتي حسين الجسمي، من المقرر أن يحييه خلال ”رحلة كروز اليوم الوطني“ في المملكة العربية السعودية، يوم 20 أيلول/سبتمبر الجاري.

ونشرت ”روتانا“، عبر حسابها الرسمي على موقع ”تويتر“، فيديو ترويجيا للحفل قائلة: ”استعد بكل ما تملكه من إحساس لحضور حفلة الجبل حسين الجسمي خلال رحلة كروز اليوم الوطني 20 سبتمبر“.

استعد بكل ما تملكه من إحساس لحضور حفلة الجبل حسين الجسمي خلال رحلة كروز اليوم الوطني ٢٠ سبتمبر.

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#أبحر_في_الصيف #اليوم_الوطني_السعودي90 @7sainaljassmi pic.twitter.com/KLlhvBSO1a — 🎶Rotana Music (@RotanaMusic) September 12, 2020

من ناحية أخرى، حققت أغنية ”بالبنط العريض“، للجسمي، 95 مليون مشاهدة على ”يوتيوب“، بعد أقل من شهر على طرحها.