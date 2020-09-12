وفاة المخرج المصري علي رجب عن 56 عاما

توفي اليوم السبت المخرج المصري علي رجب عن عمر يناهز 56 عاما، بعد إصابته بوعكة صحية شديدة أثناء استقلاله سيارة أجرة متوجها إلى منزل الشاعر أحمد شتا.

ونعاه المخرج المصري الشاب أمير رمسيس عبر صفحته الشخصية على فيسبوك قائلا: ”من أكتر الناس إللي كانت بتقدر تضحكني في أحلك المواقف، عشنا مع بعض أيام جميلة أيام انتخابات 2010 في النقابة، المخرج علي رجب، وداعا“.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10165434465640725&id=569320724

وعلي رجب مخرج مصري من مواليد 1964 في منطقة الظاهرية في محافظة الإسكندرية، تخرج في كلية الهندسة جامعة الإسكندرية عام 1987، ثم هجر الهندسة ومجال دراسته واتجه إلى الفن فعمل مساعد إخراج لفترة طويله، ثم مخرجا.

وأخرج رجب العديد من الأعمال السينمائية الشهيرة والتي حققت نجاحا واسعا، مثل أفلام ”صايع بحر“، ”كركر“، ”خالتي فرنسا“، ”بلطية العايمة“ و ”سيد العاطفي“.