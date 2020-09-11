حمو بيكا يحتفل بزفافه.. ومحمود الليثي يحيي الحفل (فيديو)

احتفل المغني الشعبي المصري حمو بيكا، بزفافه على فتاة من خارج الوسط الفني تُدعى ”زوزو“، حيث أقيم الحفل في الهواء الطلق في ”فيلة“ منطقة ”كينج ماريوت“ بمحافظة الإسكندرية مسقط رأسه.

وحضر حفل الزفاف، عدد كبير من أصدقائه المقربين ومحبيه من بعض جمهوره، إضافة إلى عائلة العروسين، بينما أحيا حفل الزفاف المطرب الشعبي المصري محمود الليثي، فيما حضر أيضًا مغني المهرجانات حسن شاكوش للغناء في الحفل.





وحرص المطرب المصري عمر كمال، على تهنئة حمو بيكا من خلال صورة نشرها له وجمعته بعروسه في حسابه على موقع ”إنستغرام“، وكتب قائلًا: ”مبروك يا حبيبي ربنا يسعدك على قد قلبك الطيب“.

View this post on Instagram مبروك يا حبيبى ربنا يسعدك على قد قلبك الطيب 🙏❤️ A post shared by Omar kamal (@omarkamal.official) on Sep 10, 2020 at 11:31am PDT

بينما شارك مصمم الأزياء المصري إسلام سعد، صورة للعروسين، عبر خاصية ”الاستوري“ في حسابه عبر موقع ”إنستغرام“.

وتناقل مرتادو مواقع التواصل الاجتماعي صورة حمو بيكا وعروسه على نطاق واسع، فيما جذبت العروس أنظار الجمهور بإطلالتها.

وكان في استقبال حمو بيكا أمام منزله، عدد أصدقائه الذين بادلوه التهاني، بينما تزينت سيارة الزفاف بالورود ودُون اسم ”بيكا“ بالورود على خلف السيارة التي لفتت أنظار الكثيرين.





وكان قد تراجع حمو بيكا، عن تنظيم حفل زفافه داخل أحد الشوارع بمنطقة البيطاش في محافظة الإسكندرية، بعدما رفض الأمن المصري السماح له بإقامة الزفاف لمنع التجمعات، تخوفًا من فيروس كورونا.