بالفيديو.. أول ظهور لخطيب زين كرزون السابق عقب خروجه من السجن (فيديو)

ظهر رجل الأعمال الأردني الشاب عبدالله كنعان، الخطيب السابق لنجمة السوشيال ميديا الأردنية الشهيرة زين كرزون، للمرة الأولى، عقب خروجه من السجن قبل أيام، بعد اتهامه بتعاطي وحيازة مواد مخدرة تسببت في حبسه في يوليو الماضي.

وقال كنعان، في مقطع فيديو ”لايف“ بثه في موقع ”إنستغرام“: ”القضاء الأردني أنصفني وروحت وما طلع علي أي شيء“، مشيرا إلى أن ما حدث معه يمكن أن يحدث مع أي شخص آخر.

View this post on Instagram خطيب #زين_كرزون A post shared by اخبار_المشاهير #الكويت 🇰🇼 (@akhbar__almashahir) on Sep 10, 2020 at 3:26am PDT

واستغل عبدالله كنعان الفرصة للحديث أيضًا عن فسخ خطوبته من زين كرزون، وهو القرار الذي اتخذته عقب القبض عليه، واصفا إياها بأنها ”حبيبته وروحه، وأنها بنت منيحة وطيبة“.

وأشار إلى أنه ”لم ير منها إلا كل خير، وأنها وقفت بجانبه من البداية للنهاية إلا أن الأمور في النهاية تعود للنصيب“، مؤكدا أنه ”يحمل لها كل الاحترام“.

وكان قد ظهر عبدالله كنعان، قبل أسبوع في صورة تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، قالوا إنه تم تصويرها عقب الإفراج عنه، بعد حبسه لأكثر من شهر، حيث تم القبض عليه في الـ26 من تموز/ يوليو الماضي بتهمة تعاطي المخدرات.