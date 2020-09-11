المنتج العالمي "ريدوان" يعلن إصابته بفيروس كورونا

أصيب الملحن والمنتج السويدي المغربي ”ريدوان“ بفيروس كورونا، حيث يتواجد حاليا قيد العزل الصحي بأحد فنادق دبي.

واكتشف ملحن الشعار الأخير لفريق ريال مدريد ”هلا مدريد“، إصابته بالفيروس قبل سفره إلى إسبانيا، حيث أجرى التحاليل الضرورية المفروضة قبل التنقل من بلد لآخر.

وقال ”نادر بلخياط“ الشهير بريدوان“، في تصريحات له، إن ”الفترة الأولى من المرض، جعلته متعبا وغير قادر على الحركة، بالإضافة إلى ارتفاع كبير في درجة الحرارة، إلا أنه الآن يشعر بتحسن يوما بعد يوم“.

وأضاف أن ”الحجر الصحي هو الأصعب خلال فترة العلاج، حيث لا يلتقي بأصدقائه، أو أقربائه، لتجنب نقل العدوى“، مشيرا إلى أنه سيجري تحاليل مخبرية جديدة بعد 10 أيام، ليعرف إن كان جسمه قد تخلص من الفيروس.

ويعتبر ”ريدوان“ من المنتجين الموسيقيين المرموقين عالميا، حيث تعامل مع أسماء كبيرة في أغاني حققت نجاحا كبيرا، مثل جينيفير لوبيز، وليدي غاغا، فيما عمل مؤخرا في أغنية ”كينغ آند كوينز“ مع المغنية آفا ماكس التي حصلت على جوائز عالمية.