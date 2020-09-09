النيابة المصرية تحقق في شائعة وفاة الفنان محمود ياسين

كشف المحامي شعبان سعيد المستشار القانوني لنقابة المهن التمثيلية المصرية، أن النيابة العامة ستحقق في البلاغ المقدم من النقابة بشأن الشائعات التي تم تداولها حول وفاة الفنان محمود ياسين.

وكان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية تقدم ببلاغ للنائب العام ضد مروجي شائعة وفاة الفنان محمود ياسين، وطالب البلاغ باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والتحقيق مع المسؤولين عن ترويج الشائعة.

وجاء في البلاغ أنه ”بتاريخ الاثنين الموافق 10 يوليو/ 2020 فوجئت أسرة الفنان محمود ياسين بعدد كبير من الأصدقاء والفنانين والأقارب يتصلون بهم هاتفيا للتأكد من خبر وفاته، وأن ذلك الخبر انتشر بسرعة كبيرة نظرا لشعبية الفنان الجارفة في العالم العربي“.

وتابع البلاغ، أن ”الحزن خيم على أقارب وزملاء وجمهور الفنان محمود ياسين، حتى تم تكذيب الخبر“.