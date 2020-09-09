أغنية فلسطينية جديدة تسخر من أموال قطر المقدمة لغزة (فيديو)‎

نشر الفنان الفلسطيني حسام خلف أغنية ساخرة من الأموال القطرية التي يتم إدخالها لصالح حركة حماس، ولفرض التهدئة بين حركة حماس وإسرائيل.

وتتضمن الأغنية الفلسطينية، التي حاكت أغنية الفنانة السورية أصالة ”بنت أكابر“ في ألحانها، سخرية من الأوضاع التي أوصلت إليها حركة حماس المجتمع الفلسطيني في قطاع غزة.

كما تتضمن انتقادات ساخرة لما يُعرف بـ“شنطة العمادي“، وهي الحقيبة التي يدخلها مندوب النظام القطري محمد العمادي عبر إسرائيل وهي محمّلة بالأموال الشهرية التي يتم صرفها في غزة؛ بذريعة تخفيف وطأة الحصار المفروض عليها.

#جديد #ابن_الأكابر #المخ على صعيد التهدئة . هيني عملتلكوا بال 100$ كليب .. هاتوا 200$ علشان نطور الأداء . Posted by ‎المخ حسام خلف‎ on Wednesday, September 9, 2020

ولاقت الأغنية رواجًا واسعًا، حيث تداولها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرين إلى أنها تعبّر عن الواقع الذي يعيشه الفلسطينيون في ظل سيطرة حماس على القطاع، والذي تضاعفت معه البطالة ووصلت إلى مستويات غير مسبوقة.