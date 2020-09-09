بعد إصابته بالسرطان.. الفنان المصري جمال يوسف ينهار باكيًا خلال لقاء تلفزيوني (فيديو)

دخل الفنان المصري جمال يوسف، في نوبة بكاء عند حديثه عن الموت، وذلك في أول ظهور تلفزيوني له منذ إعلان إصابته بمرض سرطان ”البلعوم“.

وقال جمال يوسف، خلال تصريحات متلفزة، إنه مريض بالسرطان منذ 6 أشهر ما اضطره أن يغلق على نفسه ولا يتحدث في شيء ويبدأ مرحلة العلاج، مبينًا أن“معرفة الجمهور بمرضه بعد مرور 5 أشهر أسعدته كونه رأى محبتهم وهو على قيد الحياة“.

وذكر ”جمال يوسف“ وهو يبكي أنه خاف من الموت في بداية محنة مرضه، مضيفًا:“بس لما قربت من ربنا ما بقتش أخاف، أنا دلوقتي خائف من مقابلة ربنا، عايز استغفر كثيرًا قبل ما أقابله، أنا بني آدم وأكيد عندي ذنوب“.

وتابع ”جمال يوسف“ حديثه بالتأكيد على محبته للجمهور الذي دعمه في محنته ورفع من معنوياته، وهو ما جعله يعاود النطق مرة أخرى بعدما فقده بسبب الورم السرطاني، متابعًا:“دعم السوشيال ميديا أحدث فرقًا معي، ما كنتش بعرف أتكلم غير لما بنتي قالتلي إنت قالب الدنيا على فيسبوك، والناس بتدعيلك“.

وعن جسده ”الهزيل“ الذي ظهر به قال:“جسمي بدأ يضعف، ووصلت إلى اليأس بعد ما اتحرقت رقبتي من الإشعاع.. قولت مش هتعالج وحسيب قدري لربنا، وقربت منه، بس ابني قال لي أرجوك أنا حاسس إنه ظهري اتكسر من غيرك، ووقتها قررت أن أكمل الجلسات من تاني رغم إني تعبت أكتر ولساني اتحرق“.

وصُدم عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب الظهور الذي بدا عليه ”جمال يوسف“ والذي فقد الكثير من وزنه بعد أن تمكن منه المرض.

وتداول مرتادو التواصل الاجتماعي صورًا بدا فيها شاحب الوجه وقد برزت عظام جسده، بينما كان يتحدث بصعوبة في مقطع فيديو ظهر فيه وهو يحاول أن يطمئن الجمهور على حالته الصحية.