صالح الراشد يرضخ لدانة الطويرش ويجهز المبلغ الذي طلبته

يبدو أن الإعلامي الكويتي صالح الراشد، قبل بالشرط الذي وضعته الفاشینیستا الكویتیة دانة طویرش مقابل الظهور في أي وسیلة إعلامیة بعد إخلاء سبیلھا في قضیة غسیل الأموال، حيث أعلنت طویرش أنھا لن تقبل بأقل من 50 ألف دینار كویتي لكي تتكلم.

وقدم صالح الراشد عرضا للفاشینیستا الكویتیة للظهور معه في برنامجه على قناة atv الكويتية، موضحا أنه أحضر لها 50 ألف دینار بجانب العديد من الهدايا، وينتظر الرد منها.

ونشر الإعلامي الكويتي صورة تجمعه بطویرش عبر حسابه بموقع ”إنستغرام“ وأرفقها بتعليق: ”أنا جهزت لج ال 50 الف دينار كويتي يعني تقريبا 160 ألف دولار ومعاهم هدايا بعد من البرنامج.. جاهزه حق اللقاء الجديد من سندريلا 2 ؟“.

وكانت دانة قد قالت عبر مقطع فیدیو لھا عبر تطبیق ”سناب شات“: ”حبیت أتشكر منكم كلكم على كلامكم ودعائكم وسؤالكم الطیب.. إن شاء الله الأمور تكون أحسن من اللي إحنا قاعدین نمر فیه بالوقت الحالي ویا رب الأمور تتسھل لي ولغیري والناس تكون على بینة.. أنا ما قدر أتكلم على اللي صار في ناس واید تبیني أتكلم.. لكن أنا ما أقدر أتكلم لأسباب عدیدة وإن شاء الله في الوقت المناسب ھتكلم.. بس حبیت أتشكر منكم واحبك واید ”.

وتابعت: ”بس في نقطة واحدة أحب أوضحھا حق القنوات والبرامج الإخباریة لو تموتون مني من ھنا للسنة الجایة ما راح أطلع.. أقل من 50 ألف عشان أطلع في برنامج لكي أتكلم ما راح أطلع.. تدرون لیش لأني أنا ما راح أعطیكم المشاھدات اللي إنتوا تبونھا ولا الخبر اللي تیبونه“.

وأوضحت: ”لو بغیت أطلع وأتكلم راح أطلع من سنابي عشان المشاھدات تصعد فوق فوق فوق والفیدیو ینشر أكتر.. فلو ھتكلم أنا مو غبیة أطلع في برامجكم.. فلو سمحتوا ما تقدموا خدمات أني أطلع وأبرر.. لا حبایبي تعرفون امتى تتشمتون وامتي تتكلمون عدل.. رجاء خاص أي برنامج أعرفه أو ما أعرفه أو أي صحفي أو مذیع یدق علي مشان أطلع معاه راح أحط المسج على السوشال میدیا.. ما راح أطلع أبرر انتوا كذابین وتلفقون القصص“.

واختتمت حدیثھا: ”أنا مرة في إحساس ربي وحده اللي عالم فیه.. واللي یقولون لھا قدرة تطلع وتتكلم وتسوي إعلانات .. راح أكمل حیاتي لأنھ اللي في القلب أنا وربي واللي حولیني یعلمون فیه.. فخلوا اللي بالقلب بالقلب الجرح یعور وأنا واید متأثرة وحایشني شعور ما یتوصف.. بس الواحد بتبصر ویقول إن شاء الله ربنا ھیفرجھا“.

وكانت النیابة العامة في الكویت، قد أخلت في ساعة متأخرة من مساء الأحد الماضي، سبیل الدفعة الأولى من مشاھیر السوشال میدیا المتھمین بغسیل الأموال، الذین خضعوا لتحقیقات ماراثونیة بعد استدعائھم من قبل النیابة، وذكرت وسائل إعلام محلیة بوقت سابق أسماء المشاھیر الذین خضعوا لجلسة التحقیقات وھم (مریم رضا، فرح الھادي، دانة الطویرش، حلیمة بولند، یعقوب بوشھري، جمال النجادة، ونھى نبیل وزوجھا).