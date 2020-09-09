بعد طلاقها من طوني أبوجودة.. زواج كارلا حداد للمرة الثانية (صور)

فاجأت الإعلامية اللبنانية، كارلا حداد، الأوساط اللبنانية بزواجها للمرة الثانية، وذلك رغم إعلان طلاقها من الإعلامي، طوني أبوجودة، قبل 3 أشهر، بعد زواج استمر 16 عامًا.

وأكد الإعلامي اللبناني، دومينيك أبو حنا، زواج كارلا حداد، من خلال تدوينة له عبر حسابه في موقع ”تويتر“، قال فيها: ”من سنتين كسبت زميلة وصديقة وأخت محبة ووفية، اللي ما بيعرفها بيجهلها وبيظلمها.. كارلا حداد يا أحلى عروس قمر متل العادي وبالأبيض“.

وأضاف دومينيك قائلًا: ”الله يهنيكي بحياتك الزوجية يا رب وتضل الضحكة مرسومة ع وجك لأنو بتلبقلك ما تديري دينتك إلا ليللي بيحبوكي، وأنا واحد منن.. ألف مبروك“.

من سنتين كسبت زميلة وصديقة وأخت محبّة ووفيّة، اللي ما بيعرفها بيجهلها وبيظلمها.

كارلا حداد، يا أحلى عروس 👰🏼 قمر متل العادي وبالأبيض! الله يهنيكي بحياتك الزوجية يا رب وتضل الضحكة مرسومة ع وجك لأنو بتلبقلك 💖

ما تديري دينتك إلا ليللي بيحبّوكي، وأنا واحد منن. ألف مبروك @CarlaHad — Dominic Abu Hanna دومينيك ابو حنا (@dominicabuhanna) September 9, 2020

وخصّت قناة Lbc اللبنانية بتأكيد خبر زواجها، كاشفة عن هوية العريس، وأنه يدعى وائل قسيس، وتمت مراسم حفل الزفاف في كنيسة مار نقولا في بلونة.

وانتشرت صورتين لكارلا حداد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ظهرت في إحداهما، وهي تحمل باقة من الورود، وتقبل عريسها داخل الكنيسة بعد الانتهاء من مراسم الزفاف، بينما بدت في الثانية وهي تجلس إلى جانب عريسها في حالة من السعادة.

واعتمدت كارلا حداد خلال الحفل على إطلالة بسيطة، إذ ظهرت مرتدية فستانًا أبيض من الدانتيل والكشكش، مع تنسيق مكياج ناعم وتسريحة شعر منسدل عند الكتفين.

وكانت قد فجرت كارلا حداد، نبأ طلاقها الصادم للجمهور قبل 3 أشهر، معلنة انتهاء زيجتها من مواطنها الفنان طوني أبو جودة، بعد 16 عامًا، وأكدت، أن الأمر انتهى بشكل حضاري ودون مشاكل.