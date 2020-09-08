محمد رمضان يدخل في نوبة بكاء بأول ظهور له بعد عودته من الإمارات.. فما السبب؟ (فيديو)

دخل الفنان المصري محمد رمضان، في نوبة بكاء شديدة بأول ظهور له في مصر عقب عودته من الإمارات، وذلك عند حضوره فعالية لدعم ضحايا ”الحروق“.

ولم يتمالك محمد رمضان نفسه، عندما صعد على المسرح لإلقاء كلمة على هامش حضوره مؤتمرًا صحفيًا أقيم لدعم ضحايا الحروق تحت إشراف مستشفى ”أهل مصر“، في لفتة إنسانية أثارت ردود فعل واسعة.

وصعد رمضان المسرح بعدما شاهد فيديو قصير عن حالات وقصص عن مرضى الحروق، حيث قال إنه كفنان يستمد القوة من هؤلاء الضحايا بصبرهم على الألم.

وأكد محمد رمضان، أن أي نجاح يحققه في حياته الفنية والعملية وقف خلفه الجمهور، لافتًا إلى أن تواجده في هكذا مناسبة لتقدير الجمهور والقيام بواجباته نحو المشاركة المجتمعية لكافة الفئات.

وبيّن رمضان أنه من المهم أن يتم إلقاء الضوء على قصص وقضايا ضحايا الحروق ودعم مصابيها معنويًا ضد التنمر الذي يعانون منه في مراحل حياتهم المختلفة، مشددًا على أن الفن له دور قوي في التوعية.

وأشار رمضان إلى أن أي شخص يمر بأي أزمة فإن الله يمنحه القوة كي يتحمل أي شيء يعاني منه، منوهًا بأنه يعتبر ضحايا الحروق أقوى منه وهم من يدعمونه.

وكان محمد رمضان، طرح قبل يومين فيديو كليب أغنيته الجديدة ”يا حبيبي“ بمشاركة الرابر السنغالي الفرنسي ميتر جيمس، واستطاع أن يقترب من تحقيق 4 ملايين مشاهدة منذ طرحها عبر قناته في موقع ”يوتيوب“.