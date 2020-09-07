داوود الشريان يكشف تفاصيل برنامجه الجديد "تحدي العائلات" (فيديو)

كشف الإعلامي السعودي، داوود الشريان، الإثنين، تفاصيل برنامجه الجديد الذي تستعد قناة ”إم بي سي“ لبثه كنسخة عربية من برنامج ”تحدي العائلات“ الأمريكي الشهير.

وظهر الشريان بعد فترة غياب طويلة عن الشاشة، في برنامج ”إم بي سي تريندينغ“ الذي تبثه قناة ”إم بي سي 4″، مقدماً تفاصيل عن العائلات التي ستشارك في حلقات البرنامج الجديد.

وقال الشريان، إن العائلات التي ستشارك في البرنامج، ستأتي للاستديو بهدف التصوير، لكنه أكد على اتباع القائمين على البرنامج لكل الإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

داوود الشريان يتحدث عن فكرة برنامجه الجديد تحدي العائلات على

MBC1#MBCTrending#MBC4 pic.twitter.com/TkBA8jAwUU — MBC Trending (@MBCTrending) September 7, 2020

وأتاحت القناة السعودية الخاصة، منذ الشهر الماضي، التسجيل في البرنامج عبر موقعها الإلكتروني، مشترطةً وجود عنوان للعائلة في السعودية، فيما يبدو أن البرنامج سيقتصر على العائلات المقيمة في المملكة.

ويقوم البرنامج الترفيهي على تنافس عائلتين تتكون كل منها من 4 إلى 5 أفراد دون تحديد العمر، من خلال الإجابة على أسئلة عديدة تتعلق بالحياة اليومية، العملية والاجتماعية، على أن تتطابق الإجابات مع نتيجة استطلاعات للرأي العام تم اعدادها خصيصا لهذا البرنامج، حيث طرحت على 100 شخص من قبل فريق مختص.

والبرنامج الجديد هو النسخة العربية من البرنامج الأمريكي ”family feud“ الشهير، الذي انطلق في سبعينيات القرن الماضي ولا يزال مستمرا حتى اليوم بعدة نسخ.

ويشكل ظهور الشريان في ”إم بي سي“ نهاية رسمية لفترة استمرت نحو 3 سنوات في القطاع الحكومي، عندما غادر الإعلامي المعروف القناة ليتولى رئاسة هيئة الإذاعة والتلفزيون، في أواخر العام 2017، حيث لجأت وزارة الإعلام حينها لصحفييها وإعلامييها البارزين العاملين في القطاع الخاص، لقيادة عملية تطوير القطاع الإعلامي الحكومي.