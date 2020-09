وفاة المغني الأمريكي بروس ويليامسون بعد صراع مع كورونا

توفي المغني الأمريكي بروس ويليامسون، بعد معركة مريرة مع فيروس كورونا المستجد.

وتوفي الفنان، ذو الكاريزما الخاصة، عن عمر ناهز 50 عاما ليلة الأحد في منزله في لاس فيجاس بولاية نيفادا، وفقا لما ذكرته صحيفة ”تى إم زد“ يوم الاثنين .

وأكد ابنه نبأ وفاته ببيان بمواقع التواصل الاجتماعي جاء فيه: ”لا توجد كلمات في العالم يمكن أن تعبر عن شعوري الآن، أنا أحبك يا أبي، شكرًا لك على كونك رائعًا، شكرًا لك على محبتك، شكرًا لك على كل شيء فعلته لي، أصلي إلى الله وسنلتقي مرة أخرى“.

واختتم بقوله ”أحبك يا أبي.. ارقد بسلام يا كينغ ويليامسون.“

ولد بروس ونشأ في لوس أنجلوس، كاليفورنيا، وبدأ الغناء في الكنيسة في سن مبكرة.

بعد ذلك انضم بروس إلى فرقة الموسيقى الأسطورية Temptations وغنى مع المجموعة في الحفلات الموسيقية وعلى شاشة التلفزيون حتى عام 2015.

وكان أحد أشهر ألبوماته مع الفرقة، “ Back to the Front“ 2007، و “ Still Here“ 2013.

انضم بروس إلى الفرقة في 2005 لكنه قال مازحا إنه كان في حالة إنكار حتى اتصل به العضو المؤسس أوتيس ويليامز شخصيًا لتأكيد الخبر بنفسه.

وتشكلت المجموعة الأصلية في ديترويت بولاية ميشيغان عام 1960 تحت اسم The Elgins، وكان الأعضاء المؤسسون أوتيس ويليامز، وإلبريدج آل براينت، وميلفن فرانكلين، وإدي كيندريكس، وبول ويليامز.

في عام 2017، صنفت مجلة ”بيل بورد“ الأمريكية، الفرقة الموسيقية الأكثر نجاحا في كل العصور، متفوقا على أريثا فرانكلين وستيفي وندر وجيمس براون ومايكل جاكسون.

على مدار أربعة عقود، حققت المجموعة 16 ألبومًا رقمًا واحدًا، و14 أغنية فردية، و43 أغنية فردية من أفضل 10 أغاني، بالإضافة إلى فوزها بالعديد من الجوائز بما في ذلك سبع جوائز جرامي.

وجاءت آخر جائزة للفرقة في عام 2013 عندما تم تسليمها تمثال الإنجاز مدى الحياة “ Lifetime Achievement، وقد انفصل ويليامسون عن فرقة The Temptations في عام 2015.